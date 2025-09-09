Prime opere di compensazione del piano ex Galbani

Via Martiri della Liberazione “impacchettata“, al via messa in sicurezza e due nuove rotonde: partono le opere di compensazione del piano ex Galbani. L’avvio degli interventi, soprattutto stradali, previsti dalla convenzione con l’operatore titolare del maxi piano di intervento sull’area dismessa, era stato annunciato alle porte dell’estate. Per i cittadini in vista mesi di disagi, "che non sono del tutto evitabili – così l’assessore ai Lavori Pubblici Lino Ladini – ma che sono in funzione di opere strategiche e, guardando ai futuri cambiamenti nel centro urbano, assolutamente necessarie".

Gli interventi “fase uno“ al via si svilupperanno in varie zone della rete urbana e dell’abitato: via Grandi, appunto via Martiri della Libertà, via Vittorio Veneto, via Borsellino, via Vilafranca del Penedes. Fra le prime infrastrutture in programma due nuove rotonde, una delle quali sostituirà l’attuale innesto al sottopassaggio Vilafranca, pericoloso e spesso teatro di incidenti. Le prime informative erano state date alla cittadinanza in estate, con i percorsi alternativi. Calendario e dettaglio delle opere sono stati studiati "per non impedire il transito agli incroci e salvaguardare il transito di auto private e pubbliche, traffico ciclopedonale e trasporto urbano".

Mentre le opere connesse avanzano, ecco i lavori di costruzione delle prime quattro palazzine in zona stazione, dove opera l’immobiliare Lifescape srl: è il primo lotto di intervento. I lavori sul secondo, col famoso edificio “storico“ di cui è stata prescritta la tutela e sarà parzialmente ceduto all’uso pubblico, partiranno dopo una fase di monitoraggio sulle vendite.

M.A.