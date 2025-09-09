C’è la nomina: Pagano è il nuovo garante dei detenuti

L’ex direttore del carcere di San Vittore Luigi Pagano è il nuovo Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune. Lo ha nominato il sindaco Giuseppe Sala al termine di un percorso di selezione pubblica in cui l’altro candidato in pole per la carica era il sindacalista Corrado Mandreoli.

Pagano resterà in carica per i prossimi tre anni. Laureato in Giurisprudenza, con specializzazione in Criminologia e abilitazione al patrocinio legale, ha maturato una grande esperienza in ruoli apicali dell’Amministrazione penitenziaria, come direttore e vicedirettore di istituti di Milano. È stato provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria e capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Ha lavorato a progetti di miglioramento delle condizioni di vita delle persone recluse e sul reinserimento sociale e lavorativo, ricevendo l’Ambrogino d’oro.

Il Garante, secondo quanto previsto dal Regolamento istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2012 del 5 ottobre 2012, promuoverà l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà.

Rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione е riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative dei detenuti, il Garante si rivolgerà alle autorità competenti per avere ulteriori informazioni e segnalerà il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti.