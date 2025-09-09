Le migliori pizzerie del mondo? Anche in Lombardia: quali sono secondo 50 Top Pizza World 2025

Le migliori pizzerie del mondo nel 2025? Una 'Pizza Napoletana' di Anthony Mangieri, a New York, e 'I Masanielli 'di Francesco Martucci, a Caserta, con un ex aequo, sono le prescelte per il primo gradino del podio da 50 Top Pizza, la prima e più importante guida di settore al mondo, curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere.

Al secondo posto 'The Pizza Bar on 38th' a Tokyo, che vede alla guida Daniele Cason, e terza posizione per 'Leggera Pizza Napoletana' di André Guidon, a San Paolo del Brasile.

Ma nella top ten, al quarto posto, spunta 'Confine' a Milano con Francesco Capece (pizzaiolo) e Mario Ventura (sommelier). Mentre Dry Milano di Lorenzo Sirabella si aggiudica la 15esima posizione. Segue a ruota La Cascina dei Sapori di Rezzato, nel Bresciano, di Antonio Pappalardo. In 53esima e 68esima posizione ritorna il capoluogo lombardo, rispettivamente con Denis di Denis Lovatel e Modus di Paolo De Simone.

La cerimonia di premiazione si è svolta l’8 settembre a Napoli, presentata dai curatori della nota guida online. “Siamo molto soddisfatti e onorati di quanto fatto nel 2025 – hanno detto Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere –, un anno che ci ha portato tante soddisfazioni, per una comunità della pizza di qualità del mondo che oramai non conosce confini”.

Il prossimo appuntamento di 50 Top Pizza è fissato al 27 novembre con la presentazione della guida 50 Top World Artisan Pizza Chains 2025, che si terrà a Londra nel corso dell’European Pizza Show.