Il monito

di Delpini

Michele Mezzanzanica
Il monito di Delpini
Cosa Fare
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Flavius SavuGiorgio ArmaniAllerta meteo Migliori pizzerie LombardiaGite in autunnoSuperenalotto
Acquista il giornale
Cosa FareGite di un giorno in autunno: 5 borghi da visitare (gratis) in Lombardia
9 set 2025
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Gite di un giorno in autunno: 5 borghi da visitare (gratis) in Lombardia

2

Il borgo dipinto di Arcumeggia

3

Borghetto sul Mincio

4

Il borgo di Montevecchia

5

La salita a Pigra

6

Il villaggio operaio di Crespi d'Adda

  1. Home
  2. Cosa Fare
  3. Gite di un giorno in autunno: 5 borghi da visitare (gratis) in Lombardia

Gite di un giorno in autunno: 5 borghi da visitare (gratis) in Lombardia

L'estate lascia il passo alla nuova stagione: cambia il clima e cambiano le mete. Ecco qualche proposta per una rigenerante giornata fuori porta, meteo permettendo, a costo zero o quasi.

Cinque borghi per cinque viaggi in Lombardia

L'estate sta per finire, l'autunno inizia. Ma non fa ancora così freddo per restare chiusi in casa. Certo, le gite al fiume o la lago sono ormai fuori stagione ma la Lombardia è puntellata da tantissimi borghi da visitare in giornata. Ne abbiamo scelti alcuni per voi, come proposta per una gita fuori porta a costo zero o quasi. Cinque itinerari, non troppo lontano da Milano, tra natura, arte e relax.

Scopriamoli insieme: Arcumeggia, il borgo dipinto della Valcuvia, in provincia di Varese; Borghetto sul Mincio, l'incantevole villaggio mantovano dove Storia e bellezza si incontrano; Montevecchia, in provincia di Lecco, con i suoi vigneti. Pigra (Como) e la funivia più ripida d'Italia e Crespi D'Adda (Bergamo), il villaggio operaio diventato patrimonio Unesco.

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Milano Comics & Games torna a Malpensa Fiere e celebra la 20esima edizione: date, orari, ospiti e biglietti
Articolo
La notte dell'Uomo ragno a Pavia, l’evento gratuito per celebrare la serie sugli 883

© Riproduzione riservata