Gite di un giorno in autunno: 5 borghi da visitare (gratis) in Lombardia

L'estate sta per finire, l'autunno inizia. Ma non fa ancora così freddo per restare chiusi in casa. Certo, le gite al fiume o la lago sono ormai fuori stagione ma la Lombardia è puntellata da tantissimi borghi da visitare in giornata. Ne abbiamo scelti alcuni per voi, come proposta per una gita fuori porta a costo zero o quasi. Cinque itinerari, non troppo lontano da Milano, tra natura, arte e relax.

Scopriamoli insieme: Arcumeggia, il borgo dipinto della Valcuvia, in provincia di Varese; Borghetto sul Mincio, l'incantevole villaggio mantovano dove Storia e bellezza si incontrano; Montevecchia, in provincia di Lecco, con i suoi vigneti. Pigra (Como) e la funivia più ripida d'Italia e Crespi D'Adda (Bergamo), il villaggio operaio diventato patrimonio Unesco.