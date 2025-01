Befana del clochard a Milano, pranzo speciale per duecento senza dimora: “Povertà in aumento, anche chi ha casa fa fatica”

Milano, 6 gennaio 2025 – Una Befana speciale – e ormai tradizionale – oggi a Milano. Duecento persone senza fissa dimora hanno potuto godere di un pranzo di lusso all'Hotel Principe di Savoia nell’ambito dell'iniziativa La Befana del Clochard, promossa dai City Angels. A servire ai tavoli come da tradizione i volti noti dello spettacolo, della cultura e delle istituzioni, da Attilio Fontana, agli assessori comunali Marco Granelli e Lamberto Bertolè, ai consiglieri comunali, fino ai cantanti Omar Pedrini e Mario Lavezzi. A cucinare il pranzo è arrivato da Montecarlo lo chef personale del Principe Alberto di Monaco, Christian Garcia. Con lui altri due chef stellati: Fabrizio Cadei, executive chef dell'hotel, e Stefano Benedetti, lo chef dei banchetti.

"I senzatetto sono in crescita - ha osservato Mario Furlan, fondatore dei City Angels (che nel 2024 hanno compiuto 30 anni di attività) -, in particolare quelli italiani ed è crescita più accentuata la povertà delle persone, anche quelle che hanno la casa ma fanno fatica a sbarcare il lunario. Questo è un fenomeno preoccupante che cresce. Alla politica chiediamo di prestare attenzione agli ultimi, di stare meno nel palazzo e più sulla strada". Milano è una città che storicamente produce ricchezza. Ma anche disuguaglianze. Eppure non c’è difficoltà che non trovi una mano tesa, all’ombra della Madonnina. Una città in cui anche la povertà si trasforma, in cui avere un lavoro – un trend consolidato negli ultimi anni – non è garanzia per condurre un’esistenza dignitosa dato che il costo della vita è sempre più alto ed è difficile potersi permettere una casa pure in zone periferiche.

L'assessore al Welfare del Comune di Milano Lamberto Bertolè ha fatto il punto sul Piano Freddo, per accogliere i senzatetto durate i mesi invernali. "Abbiamo accolto già 500 persone nuove, non conosciute dal sistema dei servizi - ha spiegato -, questo significa che ogni anno alcune persone arrivano e altre riescono a trovare delle situazioni un po' più stabili. C'è un certo ricambio, stiamo potenziando i centri, ne apriremo altri la settimana prossima". l pranzo è "un gesto di speranza e vicinanza che rende questa giornata ancora più speciale, ricordandoci l'importanza di stare insieme e aiutare chi ha bisogno" ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana. "Ringraziamo, ancora una volta il presidente Mario Furlan e tutta la sua fantastica squadra - ha concluso - per ciò che compiono quotidianamente a favore delle persone in grave difficoltà. Un impegno preziosissimo e quanto mai utile".