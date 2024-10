City Angels in festa: 30 anni sulla strada ad aiutare i senzatetto I 600 volontari presenti in 20 città italiane, di cui oltre la metà donne, hanno ricevuto il plauso del presidente Mattarella. Domenica 20 ottobre l’evento con autorità, volontari, ambassador e con testimonial come Ivana Spagna, che si esibirà per loro