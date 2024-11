Parte il piano anti-freddo del Comune per aiutare i senza dimora di Milano

Milano, 24 novembre 2024 – Si riattiva il piano freddo del Comune di Milano allo scopo di potenziare l'assistenza ai cittadini e alle cittadine senza dimora quando le temperature invernali mettono più a rischio la loro incolumità. Nell'ambito di "Milano aiuta" le prime strutture emergenziali ad aprire saranno il mezzanino della Stazione Centrale (40 posti), quella di via Balsamo Crivelli (20 posti) gestita dall'Associazione Sviluppo e Promozione e il potenziamento di 55 posti nella struttura ordinaria di via Saponaro gestita da Fondazione Fratelli di San Francesco.

Il numero per segnalare le persone in difficoltà

Nel corso dell'inverno, gradualmente e in base alla saturazione dei posti, verranno attivati altri centri. "Il Piano freddo - spiega l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé - torna a potenziare l'offerta cittadina di strutture di accoglienza, attraverso un dispositivo salvavita che offre riparo a chi non ha una casa e cerca di agganciare le persone per avviare percorsi di reinclusione". "Anche quest'anno chiediamo il supporto dei milanesi perché ci segnalino le persone in difficoltà e ci aiutino ad attivare interventi tempestivi e più efficaci. Il numero 0288447646, messo a disposizione dal Comune, è attivo h24, tutti i giorni dell'anno", conclude l'assessore.

Il punto di accesso dei servizi

L'ingresso nelle strutture sarà possibile presentandosi al Centro Sammartini di via Sammartini 120 che è il punto di accesso di tutti i servizi per i senza dimora in città e che, a partire dalla prossima settimana e per far fronte alle esigenze della stagione invernale, amplierà l'orario di apertura: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì; dalle ore 14 alle ore 18 il mercoledì e dalle ore 10 alle ore 17 nei fine settimana e nei giorni festivi.

Come sempre, le persone accolte dovranno sottoporsi a uno screening sanitario che verrà effettuato con la collaborazione di Medici Volontari Italiani e al test Mantoux presso Villa Marelli. Si rafforza anche il monitoraggio del territorio attraverso le unità mobili che presidiano la città per fornire supporto, offrire un posto letto e assistenza a chi vive per strada. Oltre venti sono le associazioni, coordinate dal Comune, che collaborano per questo servizio.

La raccolta degli indumenti caldi

Per supportare i centri di accoglienza e le unità mobili nel dare aiuto ai più fragili, è previsto per martedì 26 novembre un primo momento di raccolta di indumenti da donare alle persone senza dimora che vengono a contatto con gli operatori sociali. In nove punti della città sarà possibile per tutti i milanesi consegnare gli indumenti che non vengono più usati, ma sono ancora in buono stato.

I servizi dei centri diurni

Tra i servizi previsti nell'ambito del Piano si annoverano anche gli spazi dei centri diurni, che offrono accoglienza di giorno con servizi che rispondono a bisogni primari attraverso le mense, le lavanderie, i guardaroba, gli ambulatori medici, il parrucchiere e ingaggiano i senza dimora in percorsi relazionali ed educativi con laboratori e attività di socializzazione e ricreative. Restano un riferimento nella città le docce comunali (nelle strutture di via Pucci e via Anselmo da Baggio) e del Terzo Settore che mettono a disposizione spazi per prendersi cura di sé e della propria igiene personale, ma anche servizi di lavanderia e guardaroba.