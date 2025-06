La casa della Danza e della Musica di via Roma, a Basiglio, cerca un gestore. Aperto il bando per la concessione della struttura polifunzionale, costruita in bioarchitettura che avrà durata di 5 anni, senza tacito rinnovo. C’è tempo fino alle 9 del 4 luglio per partecipare. L’importo a base di gara è 23mila euro più Iva, canone di gestione per 5 anni: gli interessati dovranno far pervenire le offerte tramite piattaforma telematica Sintel.