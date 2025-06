Rozzano, apre Officina salute. Il laboratorio infermieristico che offre assistenza gratuita

Uno spazio di salute e accoglienza ha aperto le porte ai cittadini in via Oleandri: si tratta del laboratorio infermieristico "Officine della salute", attivo tutti i mercoledì mattina dalle 9 alle 13, anche nel mese di luglio. L’iniziativa è parte del progetto nazionale della Croce Rossa Italiana realizzato in collaborazione con il Comune di Rozzano, che ha messo a disposizione i locali per offrire servizi sanitari gratuiti a chi si trova in una situazione di fragilità economica o sociale. A presidiare l’ambulatorio un’infermiera specializzata e volontaria della Croce Rossa dal 2006. Ogni settimana accoglie chi ha bisogno di un supporto sanitario personalizzato, garantendo un’assistenza competente e attenta, soprattutto a chi vive situazioni di vulnerabilità economica o sociale.

"Faccio l’infermiera di professione - racconta Laura Ghezzi che sarà presente all’officina della salute - sarò lì in forma volontaria per dare anche informazioni infermieristiche". Tanti i servizi disponibili tra cui la misurazione della glicemia e della pressione arteriosa, medicazioni, iniezioni, consulenze infermieristiche e orientamento ai servizi sanitari. In ambulatorio è stata avviata, in via sperimentale, la farmacia solidale che permette la consegna gratuita di farmaci, parafarmaci e dispositivi medici a persone in condizioni di vulnerabilità. Non mancano inoltre iniziative dedicate alla prevenzione e alla promozione della salute, come le giornate tematiche su stili di vita sani: dall’educazione alimentare alla prevenzione del diabete e dei rischi cardiovascolari, con screening gratuiti per la popolazione e momenti di sensibilizzazione. "L’ambulatorio di Rozzano nasce nell’ambito del progetto Officine della salute, veri e propri presidi che la Croce Rossa Italiana ha deciso di sviluppare sul territorio per accogliere le persone con fragilità sociali e sanitarie – spiega Danilo Esposito, vice presidente della Cri, Comitato Sud Milanese – il nostro obiettivo è promuovere il benessere della comunità, a settembre abbiamo già in programma uno screening sulla pressione arteriosa". "Questo ambulatorio è un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e volontariato possa generare un impatto reale sul benessere della comunità - dichiara il sindaco Mattia Ferretti - Essere vicini alle persone, soprattutto a chi attraversa un momento difficile, è una responsabilità che come amministrazione comunale sentiamo fortemente. Ringrazio la Croce Rossa Italiana per il prezioso lavoro e tutti i volontari che, come Laura, mettono le proprie competenze al servizio degli altri con generosità e dedizione." L’ambulatorio infermieristico sarà aperto a tutti i cittadini, senza necessità di prenotazione. Massimiliano Saggese