Roberto Vecchioni: “Nella Milano di oggi c’è gente che muore di fame, non era così 30 anni fa. Ma la città ha le risposte per cambiare”

Milano, 23 novembre 2024 – "A Milano c'è gente che sta morendo di fame. Gente che chiede l'elemosina, è una cosa che non vedevo più a Milano. Ma siamo in una società dove niente è semplice, questa è Milano oggi, non lo era trent'anni fa. Ma noi siamo qui per capire" come migliorare. Parole cariche di preoccupazione e amarezza, quelle di Roberto Vecchioni. Il professore e cantautore milanese è intervenuto al decimo anniversario della Fondazione Ernesto Pellegrini.

Il ristorante Ruben: cuore pulsante della Fondazione

La Fondazione Ernesto Pellegrini onlus è nata nel 2014 e negli anni è diventata un importante punto di riferimento per la città di Milano sul tema del contrasto alle nuove forme di povertà. "Sono oltre 15mila - spiega l'amministratore delegato della Fondazione Giuseppe Orsi - le persone aiutate nei primi dieci anni di attività del ristorante solidale Ruben grazie all'opera della Fondazione Ernesto Pellegrini onlus. Ruben è il cuore pulsante della nostra esperienza di supporto alle fragilità economiche e sociali, un luogo dove fornire alle persone una cena di qualità al costo di un euro, così da allontanare l'idea di elemosina che sappiamo impedirebbe a tante persone di avvicinarsi e perdere così anche l’opportunità di un momento di accoglienza, conforto e sostegno, indispensabile per costruire, occasioni e progetti di ripartenza e fuoriuscita dalla condizione di indigenza".

Lotta alla povertà: "A Milano ci sono strade praticabili”

A Milano "le risposte istituzionali, giornalistiche, sociali esistono. Sono strade praticabili" perché "Milano è una città meravigliosa, non a caso quella che amo di più al mondo e vorrei che esistesse la possibilità per tutti di avere una piccola soddisfazione nella propria vita. E penso che il nostro sindaco (Giuseppe Sala ndr) e chi governa conoscano questa strada. Le intenzioni sono tante e ottime".

Il problema del “lavoro povero”

Nelle scorse settimane un’istantanea sulla Milano delle “nuove povertà” era stata scattata dal rapporto 2023 sulle povertà nella diocesi ambrosiana realizzato dall'Osservatorio Carita . In città il numero di chi non ha lavoro è in diminuzione ma si consolida invece quello di chi, pur avendo una occupazione, non riesce ad arrivare a fine mese. A centri e servizi della Caritas Diocesana sono arrivate 59.354 richieste di aiuto, con un aumento del 24% rispetto al 2022.

Vecchioni: “I cantautori non possono dimenticarsi del presente”

"Soltanto dei minus habens potrebbero pensare che un cantautore, un uomo che parla di umanità si dimentichi il presente, la vita e non possa avere una idea ed esprimerla" ha poi aggiunto Vecchioni, tornando sulle polemiche politiche scaturite dalle recenti dichiarazioni di Vasco Rossi e Francesco Guccini contro il Governo.