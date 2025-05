Nei parchi di Milano tornano i ghisa a cavallo: le prime pattuglie entrano in servizio a giugno

Milano, 2 maggio 2025 – Nei parchi di Milano tornano gli agenti della Polizia locale a cavallo. Il servizio sarà attivo da giugno, in modo sperimentale, e proseguirà fino a dicembre con l'obiettivo di potenziare il pattugliamento del territorio con particolare riguardo alla sicurezza e alla corretta fruizione degli spazi verdi soprattutto nel periodo estivo, come spiegano da Palazzo Marino e dal comando di piazza Beccaria.

L'ingresso del Parco Sempione di Milano

Come funziona il servizio

Per il servizio saranno utilizzati quattro cavalli forniti e addestrati dall'Associazione Giacche Verdi Lombardia che gestisce il maneggio presente dal 2023 presso l'Idroscalo di Milano. La struttura si trova all'interno del Centro polifunzionale emergenze di Protezione Civile e ospita cavalli confiscati dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano alle organizzazioni criminali e per finalità sociali, come la ricerca di persone scomparse, il recupero dei detenuti del carcere di Opera e l'ippoterapia. Il servizio sperimentale sarà attivo il sabato e la domenica e durante particolari eventi istituzionali e sarà effettuato da pattuglie miste, composte da donne e uomini della Polizia locale e dalle volontarie e volontari dell'Associazione Giacche Verdi Lombardia.

Il sindaco Giuseppe Sala e il comandante della Polizia locale Gianluca Mirabelli

Le finalità

"Le pattuglie contribuiranno a una maggiore sicurezza e presidio nei parchi di Milano – commenta Gianluca Mirabelli, comandante della Polizia locale della capitale lombarda –. L'esperienza ci dice che il servizio è efficace. Vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini e alle cittadine milanesi che ci chiedono presenza". Il nuovo Nucleo a cavallo sarà composto da otto agenti e ufficiali che verranno selezionati all'interno del Corpo. Per partecipare al bando sarà necessario essere in possesso del titolo abilitativo minimo alla conduzione di cavalli rilasciato dal Coni.