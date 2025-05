Incendio doloso al cantiere del parco Cabassina a Corsico. Il sindaco: “Non ci facciamo intimidire”

Corsico (Milano), 1 maggio 2025 – Atto vandalico a Corsico, nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio. Con favore del buio sono stati incendiati due mezzi degli operatori che stanno lavorando per riqualificare il parco Cabassina. Le fiamme hanno avvolto i due mezzi pesanti e solo l’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato che i roghi si propagassero all’interno del parco.

La nota dell’amministrazione comunale non lascia spazio a dubbi: “Un atto gravissimo e molto pericoloso, che colpisce i lavoratori, l’Amministrazione e tutta la comunità. Un tentativo di sabotaggio mirato, messo in atto da delinquenti che evidentemente cercano di ostacolare e danneggiare chi lavora con impegno, ogni giorno, per tutta la comunità. Grazie ai carabinieri intervenuti sul posto, insieme alla Dirigente, al sindaco Stefano Martino Ventura e all’assessore Maurizio Magnoni. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili degli incendi”.

“Se pensavate di intimidirci, avete commesso un errore – si rivolge agli autori dei roghi il sindaco Ventura –. Non ci facciamo fermare da questi atti minacciosi. Andiamo avanti a lavorare, come sempre, per Corsico”. Il parco Cabassina è oggetto da inizio anno lavori di demolizione e riqualificazione complessiva, che includono interventi sul laghetto. L’area è chiusa da gennaio e lo resterà fino al prossimo inverno. “Un disagio inevitabile per concludere, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla legge, il progetto di miglioramento e rigenerazione del parco, atteso da molti anni dai cittadini”. Al termine dei maxi interventi, anche il parco Cabassina (come il parco Giorgella e il parco Resistenza) saranno completamente trasformati, resi più belli e accessibili, con nuovi giochi, punti di incontro, attrezzature sportive e aree cani.