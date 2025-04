Rapinato e accoltellato a una gamba, rimane chiuso nel parco Sempione: “Tutto per una collanina”

Milano – Sabato sera uno spagnolo di 35 anni è stato soccorso dal personale del 118 dopo essere stato trovato ferito a una gamba all’interno del Parco Sempione di Milano, chiuso al pubblico all’una di notte. I sanitari hanno dovuto richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per poter raggiungere l’uomo, che non riusciva a uscire dal parco. Dopo il primo intervento sul posto, il trentacinquenne è stato trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli per ulteriori accertamenti.

Secondo quanto riferito agli agenti di polizia intervenuti in piazza Sempione, il giovane, che risulta incensurato, ha raccontato di essere stato aggredito intorno alle 19 in via Mario Pagano. L’uomo ha spiegato che un rapinatore lo avrebbe ferito alla gamba mentre tentava di strappargli una collana d’oro.

Dopo il furto, il lo spagnolo si sarebbe spostato autonomamente fino al Parco Sempione, dove poi è stato trovato ore dopo. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare l’autore della rapina. Al momento non risultano testimoni diretti dell’aggressione.