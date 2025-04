Omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano, al via il processo per Daniele Rezza: il 20enne rischia l’ergastolo

Milano, 14 aprile 2025 – Si apre oggi, in Tribunale a Milano, il processo per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso la notte tra il 10 e 11 ottobre 2024, a Rozzano mentre di notte tornava a casa dal lavoro. Il 31enne è stato ammazzato con una coltellata dal 20enne Daniele Rezza, che voleva portargli via un paio di cuffiette dal valore di pochi euro. Rezza, accusato di omicidio volontario pluriaggravato anche dai futili motivi e rapina e rischia, viste le imputazioni, rischia una condanna all’ergastolo.

Manuel Mastrapasqua (a sinistra) ucciso da Daniele Rezza per un paio di cuffiette, a Rozzano, nel Milanese

Il viaggio in treno e l’arresto

Dopo l’omicidio il giovane era tornato a casa e aveva confessato il delitto ai genitori, i quali all’inizio non gli avrebbero creduto. Ma poi sarà il padre (oltre a gettare in un cassonetto le cuffiette rubate a Mastrapasqua) ad accompagnarlo alla stazione di Pieve Emanuele, nel Milanese, dove il giovane prenderà un treno fino a Pavia, per poi raggiungere in autobus Alessandria, in Piemonte.

Forse voleva raggiungere la Francia, ma durante un controllo casuale della Polizia ferroviaria, in preda ai sensi di colpa, il 20enne confessa agli agenti di aver commesso l’omicidio. “C’è qualcosa che non va?”, gli chiedono gli agenti. “Ho fatto una caz***a a Rozzano”, avrebbe risposto agli agenti. A quel punto gli investigatori impiegano poco a collegare la confessione al delitto che il giorno prima aveva monopolizzato siti e quotidiani. Qualche ora dopo, il ragazzo viene preso in consegna dai carabinieri della Omicidi del Nucleo investigativo di via Moscova, guidati dal colonnello Antonio Coppola.

Daniele Rezza, il 19enne che ha confessato l'omicidio di Manuel Mastrapasqua

Il delitto

Rezza esce di casa alle 2.40: indossa una tuta nera e un cappellino bianco e ha con sé un coltello, che tiene nella mano destra e che di tanto in tanto infila nei pantaloni. Negli stessi minuti, Manuel sta percorrendo l’ultimo tratto di strada che lo separa dallo stabile dove vive con la madre e il fratello, dopo il turno di lavoro al supermercato: alle 2.54 una telecamera lo riprende mentre sta camminando. Messaggia con la fidanzata: i due si mandano vocali su Whatsapp. L’ultimo non verrà mai inviato, lasciando in sospeso la scritta “Sta registrando un audio”: sono le 2.56, e in quel momento avviene l’aggressione.

Il rapinatore si avventa contro Mastrapasqua in viale Romagna per strappargli le cuffie: la vittima reagisce alla richiesta: “Dammi qualcosa”.

L’aggressore gli strappa le cuffie, la vittima le riprende e a quel punto scatta l’accoltellamento. Un minuto dopo, passano di lì due carabinieri in pattuglia: la corsa in ospedale e il tentativo di operarlo non basteranno a salvare la vita al trentunenne. Le indagini scattano immediatamente, alimentate dalle telecamere: alcuni frame mostrano un’ombra che si allontana. Nel frattempo, il diciannovenne è già a casa.

L’interrogatorio

“Quando ho visto il ragazzo volevo prendergli tutto, nel senso soldi, cellulare, cose che potevo rivendere”, ha detto Rezza nell’interrogatorio davanti al gip Domenico Santoro, dopo il fermo disposto nell’inchiesta dei carabinieri del Nucleo investigativo. “Anche le cuffie le ho prese per rivenderle, ma non so quanto ci avrei fatto. Tutto quello che avrei avuto lo avrei venduto. Non mi sono accorto che il coltello fosse sporco di sangue. L’ho buttato perché mi è venuto d’istinto”, ha messo a verbale davanti al giudice. Quel coltello non è mai stato trovato.