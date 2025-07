Via Ripamonti, ragazzo di 20 anni derubato di bracciale e collana d’oro: due arrestati

Milano, 3 luglio 2025 – Due cittadini marocchini di 21 e 31 anni, entrambi senza fissa dimora e con segnalazioni di polizia, sono stati arrestati nella notte, poco prima delle 3 a Milano, dai Carabinieri. Dopo una chiamata al 112, i militari sono intervenuti in via Vignola, angolo via Ripamonti.

A lanciare l’allarme è stato un ragazzo milanese, di 20 anni. Il giovane ha spiegato di essere stato rapinato dai due uomini che gli avevano strappato la collana e il bracciale in oro. Il 21enne e il 31enne sono stati rintracciati poco dopo vicino al luogo della rapina e la refurtiva è stata restituita alla vittima. Il giovane, lievemente ferito al volto, + stato medicato sul posto da personale sanitario. Gli arrestati sono stati portati a San Vittore.