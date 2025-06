Un nuovo studentato da 200 posti a Ponte Lambro: costa 11 milioni di euro, metà la mette il Comune di Milano

A Milano sarà realizzato un nuovo studentato da 200 posti letto nel quartiere di Ponte Lambro. L'immobile comunale di via Ucelli di Nemi 23, 24, 25 e 26 sarà completato e riqualificato, per dare vita a una residenza universitaria.

La giunta del Comune ha deliberato l'interesse pubblico per la proposta di project financing, presentata da Ge City Srl Impresa Sociale. Oltre a camere singole e doppie, per un totale di 200 posti letto, il progetto dello studentato di Ponte Lambro prevede laboratori per l'inserimento lavorativo e spazi per attività culturali aperte al quartiere. Inoltre, saranno realizzati servizi per la collettività, dal portierato sociale al bar, dalla sala multifunzionale allo spazio per co-working.

"Per una città universitaria come la nostra, proporre soluzioni abitative accessibili a ragazzi e ragazze che arrivano a Milano per studiare è un doveroso investimento per il futuro", ha commentato l'assessore all'Edilizia residenziale pubblica Fabio Bottero.

Fabio Bottero assessore all'edilizia residenziale a Milano

Per la residenza universitaria di Ponte Lambro sarà avviata una procedura di partenariato pubblico-privato: l'iter prevede l'apertura di un avviso pubblico per recepire eventuali proposte migliorative, con diritto di prelazione a favore del proponente, secondo quanto previsto dalla legge. Il costo complessivo dell'intervento è di circa 11,1 milioni di euro, cui l'amministrazione comunale contribuirà per circa 5,2 milioni di euro. Complessivamente la durata prevista per la progettazione e i lavori è di 24 mesi.