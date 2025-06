Rinasce l’istituto Tosi di Codogno: “Il cantiere è ripartito, finiremo nei tempi previsti”. Gli studenti accolti in 65 moduli prefabbricati

Codogno (Lodi), 10 giugno 2025 – “I lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’istituto tecnico agrario Tosi di Codogno, salvo varianti progettuali ed imprevisti, si concluderanno entro i termini indicati dal Pnrr, cioè giugno 2026”. Lo ha comunicato ieri il presidente della Provincia Fabrizio Santantonio, durante un sopralluogo con la preside Enrica Maggi, il vicepreside Marco Contardi e per la ditta appaltatrice, la Impresa Generale Spa - Iti di Modena, il direttore tecnico Marco Messini, il tecnico di cantiere Giovanni Cabrini, il direttore commerciale Enrico Cavaliere e il direttore lavori Paolo Montrasio.

Per consentire lo svolgimento delle lezioni nel prossimo anno scolastico, senza interferenze con il cantiere (finanziato grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza), è stata ricostruita una scuola-bis a lato, in un campus mobile da 65 moduli prefabbricati. “Un lavoro rodato in altri cantieri nel Cuneese – ha ribadito Cavaliere –, che ha un costo, ma rende più efficiente l’intervento”.

Prime demolizioni

Intanto nel convitto che durante l’anno scolastico ospita 100 ragazzi sono iniziate le demolizioni, per inserire i materiali e le pareti antisismiche. “Dobbiamo averlo assolutamente pronto per metà settembre - ha ribadito la preside -. Per le lezioni e lo svolgimento dell’esame di maturità lontano dai rumori, il campus, che conta 23 aule, è invece perfetto e a buon punto. Ha anche aula di sostegno, laboratorio, bagni per disabili, aria condizionata, rastrelliere, panchine, arredi esterni, 3 punti di ingresso, cestini per la raccolta differenziata”.

Lezioni ed esami di Maturità si terranno lontani dai rumori del cantiere

I costi

I moduli provvisori sono stati collocati sulla zona asfaltata, davanti all’ingresso del corpo segreteria, poggiati su piedini regolabili. Ci sono state opere realizzabili in corso di attività didattica, altre programmate nel periodo estivo. Al termine dei lavori, 4 moduli saranno lasciati a disposizione della scuola. Iti ha offerto un ribasso del 19%, per aggiudicazione pari a 10 milioni e 75mila euro. Il quadro economico complessivo dell’intervento ammonta 14 milioni e 696mila euro.

Ringraziamenti

“E ringrazio le maestranze per l’ottimo lavoro che stanno facendo – ha aggiunto Santantonio –. Su sessanta milioni di interventi per le scuole lodigiane, tra risorse nostre e del Pnrr, sul territorio, questo è anche il progetto che ha dato significativi problemi e abbiamo dovuto riappaltare, per inadempienze della società. Dai 410 giorni previsti per la riqualificazione ora ce ne vogliono 270. Per riuscirci hanno costruito il campus. E si sta procedendo secondo il cronoprogramma”. “Questa nuova impresa ha cambiato le sorti del finanziamento: finalmente c’è un Tosi che sta rinascendo. Si collabora bene, anche grazie a riunioni comuni” ha concluso la dirigente.