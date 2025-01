Investita da un pirata mentre guida il monopattino sulla ciclabile: grave donna di 40 anni

Un'altra omissione di soccorso. Un altro camionista che si allontana senza fermarsi per chiamare aiuto. Il grave incidente stradale è avvenuto alle 8.45 di venerdì 10 gennaio 2025 in via Bernardino da Novate angolo via Comasina, nella periferia nord di Milano. Stando alle prime informazioni, una donna di 40 anni è stata investita da un mezzo pesante mentre stava percorrendo la ciclabile su un monopattino elettrico: è stata soccorsa dai sanitari di Areu e trasportata in codice rosso al Niguarda; avrebbe traumi molto preoccupanti a una gamba.

I rilievi della polizia locale nel luogo dell'incidente in Comasina

La fuga

Il conducente del veicolo investitore, descritto da alcuni testimoni come un mezzo di grosse dimensioni, non si è fermato, ma ha proseguito la marcia; resta da capire se si sia accorto dell'impatto e se pure in questo caso, come in altri, abbia influito l'angolo cieco. In ogni caso, sono già scattate le ricerche dei ghisa del Radiomobile per rintracciare il pirata e identificarlo.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi stavano viaggiando nella stessa direzione, lungo via da Novate verso via Comasina: il punto d'impatto, segnalato da evidenti tracce di sangue sull'asfalto, si trova in corrispondenza della fermata del bus 89, a una cinquantina di metri dall'incrocio; è probabile che il camionista non si sia accorto della presenza della monopattinista, che sembra indossasse il casco, e l'abbia travolta, per poi allontanarsi. Le indagini sulla dinamica e sulle ricerche del mezzo sono affidate agli specialisti del Radiomobile, mentre i colleghi del Comando decentrato 9 stanno governano il traffico giocoforza rallentato dai rilievi.

I precedenti

Solo nel mese di dicembre del 2024, ci sono stati tre episodi analoghi di omissioni di soccorso tra viale Serra, piazza Durante e via De Nicola: nel primo, era deceduta la trentaquattrenne peruviana Rocio Espinoza Romero, che era riuscita a salvare i due figli gemelli di un anno e mezzo spingendo via il passeggino prima di essere travolta. I pirati erano stati individuati e arrestati nel giro di poche ore dagli agenti guidati dal comandante Gianluca Mirabelli. Ora l'ennesimo incidente. Il primo grave del 2025.