Incendio con 6 morti alla Rsa Casa per Coniugi: la direttrice della struttura e due dirigenti della coop verso il processo

La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di processo, a carico di tre persone, vertici della cooperativa Proges, della stessa cooperativa, e della direttrice dell'epoca della Rsa Casa per coniugi, di proprietà del Comune e gestita dalla cooperativa, per il maxi rogo nella struttura dove, nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2023, morirono sei anziani.

Incendio alla Rsa Casa per Coniugi. Da sinistra: l'interno dopo il rogo, i vigili del fuoco davanti alla casa di riposo, il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano all'interno della struttura

I reati ipotizzati

Le accuse sono omicidio e incendio colposi, omissione colposa di cautele contro disastri o infortuni sul lavoro ed è contestata la responsabilità amministrativa a Proges. Le posizioni di due dirigenti comunali sono stralciate per richiesta di archiviazione.

La ricostruzione

Nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2023, un incendio devastante divampò nella residenza per anziani di via dei Cinquecento. Il rogo partito dalla stanza 605, occupata da Nadia Rossi, 69 anni, e Laura Blasek, 86 anni, entrambe decedute sul colpo, invase poi il corridoio e altre camere, intossicando e uccidendo Mikhail Duci (73), Paola Castoldi (75), Loredana Labate (84) e Anna Garzia (85). Furono 81 le persone portate in ospedale per intossicazione, senza ustioni evidenti. Due di loro erano in condizioni critiche . La struttura è stata dichiarata inagibile e gli ospiti sono stati trasferiti in altre residenze per

Le indagini hanno rivelato che l'incendio potrebbe essere stato causato da una sigaretta fumata a letto da una delle vittime.