Incidente sulla BreBeMi, scontro tra auto e tir: gravissimo 50enne

Milano, 17 giugno 2025 – Gravissimo incidente oggi, martedì 17 giugno, lungo l’autostrada A35 BreBeMi, all’altezza del km 51 nel territorio comunale di Truccazzano (Milano). L’allarme è scattato poco prima delle 12 di questa mattina, in direzione Brescia, per lo scontro che ha visto coinvolte un’auto e un mezzo pesante. La centrale di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha mandato sul posto i mezzi di soccorso: l’elisoccorso, una automedica, una ambulanza. Presenti anche i vigili del fuoco.

Ad avere la peggio un uomo di 50 anni, alla guida della vettura coinvolta nell’impatto. Il cinquantenne è stato trovato dai sanitari in arresto cardiocircolatorio e portato in codice rosso con l’elisoccorso in ospedale (al Niguarda di Milano) con manovre di rianimazione in corso.

Areu fa sapere che anche l’uomo alla guida del mezzo pesante è stato soccorso. L’uomo, 52 anni, ha riportato ferite al braccio ma non è in condizioni gravi ed è stato condottoall’ospedale di Treviglio (in provincia di Bergamo) in codice verde per accertamenti. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, accorse sul luogo dell’incidente.