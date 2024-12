Milano, investe sulle strisce mamma e figlio disabile in carrozzina e poi scappa: arrestato il pirata

Milano, 20 dicembre 2024 – Un altro incidente con omissione di soccorso. Una mamma di 39 anni con il figlio tredicenne, disabile in carrozzina, travolti da una macchina sulle strisce pedonali di via De Nicola, in zona Gratosoglio. La fuga del conducente, poi bloccato dagli agenti della polizia locale. L'investimento è avvenuto alle 14.30 di venerdì 20 dicembre: nel giro di un'ora e mezza, i ghisa del Radiomobile guidati dal comandante Gianluca Mirabelli sono riusciti a rintracciare e arrestare il sessantunenne egiziano Sabri El Naggar, regolare e incensurato, dipendente di una ditta di pulizie, che era tornato a casa in zona Barona.

Stando alle prime informazioni, la Peugeot del 61enne ha investito la donna e il figlio, che sono stati sbalzati di una decina di metri rispetto al punto d'impatto. Le testimonianze dicono che il conducente è sceso dalla macchina e si è avvicinato alla donna, che era riversa sull'asfalto: l'uomo l'ha girata per controllare le sue condizioni e poi si è girato di scatto per tornare verso l'auto e allontanarsi.

Le indagini sono scattate immediatamente: gli specialisti del Radiomobile sono partiti dalle immagini delle telecamere, che hanno immortalato alcuni elementi della targa della Peugeot. Da lì è partita la caccia all'uomo, che si è conclusa attorno alle 16 in uno stabile di via Depretis. L'uomo è stato ammanettato e portato negli uffici di via Custodi.

Sia la mamma che l'adolescente sono stati soccorsi dai sanitari di Areu e trasportati in codice giallo al Niguarda: nessuno dei due è in pericolo di vita. Il tredicenne è stato dimesso con tre giorni di prognosi mentre la madre, egiziana, ha riportato la frattura del bacino e una lesione all'orbita facciale: lunedì verrà sottoposta a un intervento chirurgico.

Rocio Espinoza Romero, la donna investita in viale Serra insieme ai due figli: per lei inutili i soccorsi

Quello andato in scena in via De Nicola è il terzo caso di incidente con omissione di soccorso in meno di dieci giorni, dopo l'investimento mortale di Rocio Espinoza Romero in viale Serra e quello di una mamma trentunenne con il figlio di tre anni nel passeggino in piazza Durante.