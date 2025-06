Buccinasco, aggredito alle spalle da 4 giovani: anziano preso a calci e pugni per la collanina d’oro

Buccinasco (Milano), 17 giugno 2025 - L’uomo aggredito alle spalle da quattro giovani, preso a calci e pugni per portargli via la collanina d’oro, per fortuna non ha riportato gravi ferite. “Solo tanto spavento e dispiacere per la catenina di famiglia”, ha raccontato il figlio sui social, segnalando la rapina subita dal padre sabato pomeriggio, intorno alle 18.45, in zona via San Marino, vicino al piccolo centro commerciale di via Emilia.

Secondo la ricostruzione, l’uomo stava pedalando quando è stato sorpreso da quattro ragazzi “vent’anni circa, origini straniere, che lo hanno picchiato per strappargli la collanina”, ha riportato il figlio della vittima sui social, raccomandando “massima attenzione, soprattutto agli anziani”.

I rapinatori, dopo l’aggressione, sono saliti a bordo di un’auto scura e partiti a tutta velocità facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri stanno svolgendo le indagini per individuare i responsabili.

“Esprimo solidarietà al cittadino aggredito – ha scritto il sindaco Rino Pruiti sui social –. Il Comune ha messo a disposizione le telecamere per le indagini e mi riservo di sentire anche la prefettura”. Dalle segnalazioni, altri cittadini, in particolare anziani, hanno subito, nelle scorse settimane, altre rapine, sempre compiute da ragazzi giovani.