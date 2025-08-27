Insetto divora le foglie degli alberi. Scattata la disinfestazione sui gelsi

Un lepidottero all’attacco dei gelsi del Parco Natura, scattano le misure di contrasto. L’ente regionale per l’agricoltura e le foreste (Ersaf) ha eseguito un intervento di disinfestazione e contenimento a Cesano Boscone, dove alcune piante sono state aggredite dall’Ifantria americana, un insetto diffuso anche nella Pianura Padana. Noto anche come "tessitrice a cuneo", questo lepidottero divora le foglie e crea enormi tele sulle piante che lo ospitano. Non è dannoso per le persone e gli animali, ma può rappresentare un pericolo per gli alberi.

A Cesano lo si trova soprattutto sui gelsi che affiancano uno dei percorsi pedonali del Parco Natura. "Il lepidottero è presente anche sul nostro territorio, ormai da molto tempo - conferma il vicesindaco Fulvio Paladini -. Ogni anno vengono eseguiti interventi mirati, con prodotti naturali, per prevenirne la diffusione. Quest’anno abbiamo ricevuto numerose segnalazioni e, oltre agli interventi ordinari, abbiamo indicato ad Ersaf la necessità di pianificare una disinfestazione mirata sul filare dei gelsi. Cosa che è stata fatta lunedì". I tecnici dell’ente regionale hanno delimitato l’area ed eseguito l’intervento, in accordo con l’ufficio Ambiente del Comune.

Interventi sul verde anche a San Donato, dove il Comune sta procedendo, in questi giorni, all’abbattimento di cinque platani affetti da "cancro colorato", una malattia letale per le piante e dal decorso molto rapido. Gli esemplari, per i quali s’impone il taglio, si trovano nelle vie Bordolano, Alfonsine e Imola. Gli abbattimenti, a cura della ditta che gestisce il verde pubblico, potrebbero comportare temporanee variazioni della viabilità nelle zone interessate. Nella giornata di ieri, a Melegnano, la potatura di alcuni alberi pericolanti ha comportato la chiusura al traffico di viale Repubblica, A.Z.