Strade sicure. Asfaltature nei quartieri

Un investimento complessivo di 500mila euro e interventi di asfaltature delle strade in tutti i quartieri di Bollate. Obiettivo: rendere le strade più sicure e decorose, migliorare la qualità della viabilità per chi percorre le strade, a piedi, in bicicletta o in auto. "Anche quest’anno il Comune ha investito una quota rilevante su un tema che abbiamo sempre individuato come prioritario: la manutenzione delle strade. Un impegno che si traduce in interventi concreti, visibili e utili alla quotidianità dei cittadini", dichiara il vicesindaco Alberto Grassi, facendo il punto della situazione sull’avanzamento dei cantieri estivi.

Le vie interessate in queste settimane sono Leopardi, Pascoli (dall’angolo stazione), 4 Novembre (tratto tra via Pertini e via Nenni), Borsieri, Archimede (da via Borsieri), Adige (tratto compreso tra via Stampa e Torricelli), Adda (area incrocio con Adige), Minzoni (incrocio con Archimede), Piemonte (un tratto), Kennedy (tratto tra via Pace e Archimede), Garbiera (un tratto), Caracciolo (tratto Corridoni-Como), Bellini, Vespucci, Mazzini, Monte Grappa, Grado (tratto incrocio con Pellico), Pellico (tratto tra Volta e Monfalcone), Vittorio Veneto, Piave (carreggiata direzione sud-nord) e Sanzio (tratto incrocio con via Giotto). Anche questi interventi estivi rientrano nel Piano delle opere pubbliche 2025 che prevede 6 milioni di euro di investimenti, di cui 5 milioni finanziati con risorse esterne al bilancio comunale.

Ro. Ramp.