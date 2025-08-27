Sergio Corsano, disperso nel lago a Dorio dopo aver salvato i figli: così è sparito sott’acqua il papà-eroe

Dorio, 27 agosto 2025 – Nathalie continua a scrutare il lago insieme ai due figli, stretti uno per mano, 14 anni il più grande, 10 il più piccolo. Osservano i soccorritori che solcano avanti e indietro le acque del Lario e ne scandagliano la superficie dalle barche o dall’elicottero. Ogni volta che indugiano in un punto, il cuore sussulta e il respiro si ferma. “L’hanno trovato”, bisbigliano. Invece no, non l’hanno ancora trovato. Il lago si è preso Sergio Corsano e non vuole più restituirlo.

Dalla Sardegna è stato fatto arrivare apposta un Rov, un sottomarino pilotato da remoto per le ricerche in profondità. Il mini sommergibile ha diverse telecamere e un braccio meccanico per il recupero di quanto inquadrato. Può spingersi fino a 200 metri, dove si presume possa essere sprofondato Corsano dopo che l’altro pomeriggio, durante una mini crociera sul lago di Como con una barca da diporto presa a noleggio, ha visto i due ragazzini che si erano tuffati in acqua al largo di Dorio in difficoltà per le improvvise onde gonfiate dal vento.

Le ricerche dei vigili del fuoco con il robot (Cardini)

Il papà si è tuffato, li ha recuperati entrambi e sospinti verso l’imbarcazione per poi sparire sott’acqua. I due figli indossavano i giubbotti salvagente, lui invece no: per la foga di aiutarli, si è buttato senza. Sergio Corsano, turista tedesco di 55 anni di Buhl, cittadina della Germania Sud Occidentale, con Nathalie, 44 anni, era in vacanza in un appartamento in affitto a Domaso. Lunedì ha noleggiato un piccolo scafo con motore fuoribordo alla Newton Rent Boat di Dongo, da guidare senza patente nautica. Si sono alzati il vento e le onde, i due figli si sono allontanati e lui si è tuffato per recuperarli.

Poi più nulla. Le ricerche proseguono a oltranza, con tutti i soccorritori e i mezzi disponibili coordinati dai militari del Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera: i marinai della Capitaneria di Porto del Terzo Nucleo di Menaggio; i vigili del fuoco delle Squadre nautiche di Lecco, Dongo e Como; i volontari del Soccorso bellanese in idroambulanza e su moto d’acqua; il poliziotti della Squadra Acque Interne di Como; i finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale della Gdf di Como; i carabinieri del Servizio Navale di Lecco; i Draghi lombardi dei vigili del fuoco in elicottero; i sommozzatori del 115.

Di notte sono decollati dalla base di Sarzana pure gli elicotteristi della Marina Militare, specializzati in operazioni di Search and Rescue in alto mare. E adesso il Rov. "Al momento le ricerche mai interrotte non hanno ancora permesso di individuarlo”, confermano dalla Guardia Costiera.