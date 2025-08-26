Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Milano
CronacaDramma a Milano, ragazzo di 17 anni cade in bici sulla ciclabile in viale Omero: è gravissimo
26 ago 2025
REDAZIONE MILANO
Dramma a Milano, ragazzo di 17 anni cade in bici sulla ciclabile in viale Omero: è gravissimo

L’allarme poco prima delle 22, la dinamica al vaglio della polizia locale. Stando alle prime informazioni al suo mezzo si sarebbe improvvisamente staccata una ruota, facendolo rovinare a terra

La polizia locale e la bici: la ruota si è staccata (foto Ansa/Andrea Fasani)

La polizia locale e la bici: la ruota si è staccata (foto Ansa/Andrea Fasani)

Milano, 26 agosto 2025 – Grave incidente questa sera, martedì 26 agosto, a Milano. Un 17enne è rimasto ferito in modo grave dopo essere caduto mentre transitava per strada, pare su una pista ciclabile. Lo ha comunicato il 118, che alle 21.50 è intervenuto in viale Omero per i soccorsi.

Il 17enne in condizioni critiche

Stando a quanto emerso le condizioni del ragazzo coinvolto nell’incidente sono gravi. L’allarme è stato lanciato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) alle 21.50. Sono accorse un’ambulanza e un’automedica. La condizioni del 17enne sono apparse da subito critiche. In base alle prime informazioni il giovanissimo avrebbe perso conoscenza.

La dinamica al vaglio della polizia locale

Le indagini sull’accaduto sono in carico alla Polizia Locale che sta ancora ricostruendo cosa è successo. Dalle prime informazioni alla bici del giovane si sarebbe improvvisamente staccata una ruota, facendolo rovinare a terra. Il ferito è stato soccorso in codice rosso, quello di massima gravità. Al momento non è noto se si trovasse da solo o in compagnia di altre persone al momento del tragico incidente. 

