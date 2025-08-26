Dramma a Milano, ragazzo di 17 anni cade in bici sulla ciclabile in viale Omero: è gravissimo

Milano, 26 agosto 2025 – Grave incidente questa sera, martedì 26 agosto, a Milano. Un 17enne è rimasto ferito in modo grave dopo essere caduto mentre transitava per strada, pare su una pista ciclabile. Lo ha comunicato il 118, che alle 21.50 è intervenuto in viale Omero per i soccorsi.

Il 17enne in condizioni critiche

Stando a quanto emerso le condizioni del ragazzo coinvolto nell’incidente sono gravi. L’allarme è stato lanciato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) alle 21.50. Sono accorse un’ambulanza e un’automedica. La condizioni del 17enne sono apparse da subito critiche. In base alle prime informazioni il giovanissimo avrebbe perso conoscenza.

La dinamica al vaglio della polizia locale

Le indagini sull’accaduto sono in carico alla Polizia Locale che sta ancora ricostruendo cosa è successo. Dalle prime informazioni alla bici del giovane si sarebbe improvvisamente staccata una ruota, facendolo rovinare a terra. Il ferito è stato soccorso in codice rosso, quello di massima gravità. Al momento non è noto se si trovasse da solo o in compagnia di altre persone al momento del tragico incidente.