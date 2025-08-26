SuperEnalotto oggi 26 agosto 2025: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Milano, 26 agosto 2025 – Estrazione di oggi, martedì 26 agosto, di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Il jackpot per il concorso ha raggiunto quota 42,5 milioni di euro. Questa la sestina vincente: 23 34 63 25 12 41 (numero jolly 21).

L’ultimo “6” è stato totalizzato il 22 marzo Desenzano del Garda, quando un fortunato giocatore, con una schedina da cinque euro, si è aggiudicato il montepremi da 35,4 milioni. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni.

Queste sono le quote del SuperEnalotto:

6 0 0 euro

5+1 0 0 euro

5 4 40.032,50 euro

4 557 296,18 euro

3 21.100 23,35 euro

2 321.759 5,00 euro

E queste, invece, le quote del Superstar:

6 stella (superbonus prima categoria) 0 € 0,00

5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0 € 0,00

5 stella 0 € 0,00

4 stella 1 € 29.618,00

3 stella 120 € 2.335,00

2 stella 1.846 € 100,00

1 stella 11.416 € 10,00

0 stella 23.022 € 5,00

Ecco tutti i numeri estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in grassetto i numeri oro):

BARI – 18 8 78 60 41

CAGLIARI – 70 82 13 11 39

FIRENZE – 50 48 37 66 31

GENOVA – 32 65 61 15 7

MILANO – 50 59 68 26 27

NAPOLI – 9 71 80 60 72

PALERMO – 56 11 82 1 8

ROMA – 20 65 49 27 67

TORINO – 60 3 10 61 47

VENEZIA – 17 52 62 83 23

NAZIONALE – 53 46 70 68 78

Ecco i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, un gioco gratuito abbinato al Lotto in cui si vincono premi extra in base ai simboli estratti: 28-ombrello, 39-forbici, 26-elmo, 38-pigna, 4-maiale

I numeri vincenti del 10eLotto:

3 8 9 11 13 17 18 20 32 48 50 52 56 59 60 65 70 71 78 82

Numero Oro: 18

Doppio Oro: 18 8

Extra: 1 10 15 26 27 37 39 41 49 61 62 66 68 80 83

Gioco d’azzardo

Il gioco d’azzardo comporta rischi significativi per la salute mentale, fisica ed economica. Può portare a dipendenza, perdita di denaro e problemi relazionali. È importante giocare in modo responsabile e consapevole dei rischi associati. Se senti di avere difficoltà a controllare il tuo comportamento nel gioco, cerca supporto da professionisti o associazioni specializzate. Il gioco deve essere sempre visto come un divertimento, non come una fonte di guadagno.

Si stima che solo in Lombardia, l’anno scorso siano stati bruciati oltre 10 miliardi di euro fra slot e giochi online e che ci siano quasi 330 mila giocatori patologici. Ogni residente tra 18 e 74 anni, giocatore o non giocatore, spende online in media 1.544 euro all’anno, mentre la media lombarda è di 1.287 euro.