Nuova caserma dei carabinieri nell’ex liceo

"Abbiamo parlato della situazione del nostro territorio e dell’attenzione che sempre hanno i carabinieri per la nostra città. La collaborazione tra l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine da sempre contraddistingue il nostro territorio con un reale beneficio in termini di sicurezza". È questo il commento del sindaco di Rho, Andrea Orlandi, al termine dell’incontro con il Generale di Brigata Rodolfo Santovito, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Milano, in visita al Gruppo di Rho alla caserma di via Pertini. Accolto dal Tenente Colonnello Emanuela Rocca, alla guida del Gruppo di Rho, e dai militari di compagnia e Stazione di Rho, il Generale ha ribadito la sua attenzione alle emergenze del territorio.

Confermata anche la notizia che in città sorgerà una seconda caserma dei carabinieri nella sede dell’ex liceo Rebora di Mazzo proprio accanto al Commissariato di Polizia di Rho-Pero. "Il progetto è stato approvato dalla giunta comunale lo scorso luglio in risposta alla richiesta dell’Arma di avere spazi adeguati in attesa della costruzione della caserma di Mind - spiega il sindaco rhodense -. Come amministrazione comunale ci siamo impegnati a ristrutturare i locali dell’ex liceo e una volta completate le opere, con molta probabilità nel giro di un anno, la affitteremo all’Arma dei Carabinieri che in questo modo potrà mandare in città dei nuovi uomini, appartenenti al Gruppo di Rho, che garantiranno una maggiore sicurezza al territorio". Come previsto da un protocollo sottoscritto in Prefettura, nei prossimi anni, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza avranno anche una caserma all’interno di Mind.

Ro.Ramp.