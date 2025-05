Le foglie in bocca, i tagli post mortem e l’ipotesi rituale: la fine di Chamila, uccisa a mani nude da De Maria

Milano, 19 maggio 2025 – Chamila Wijesuriya sarebbe morta soffocata, strangolata a mani nude da Emanuele De Maria. E dunque le due ferite da taglio alla gola, inferte con un coltello, e le ulteriori lesioni simili in corrispondenza dei polsi della donna, non sarebbero state la causa della morte e potrebbero essere state inferte dopo il decesso. Non solo: quando è stato trovato nel Parco Nord di Milano, il cadavere della donna aveva in bocca delle foglie e anche su questo aspetto gli inquirenti stanno indagando per capire se si sia trattato di un gesto da parte di De Maria effettuato nell'ambito di una sorta di "rituale".

Sono questi i primi esiti degli accertamenti autoptici eseguiti, in attesa delle relazioni finali del medico legale, il 16 maggio, sul corpo della barista dell'hotel Berna di Milano, uccisa dal detenuto che era stato ammesso al lavoro esterno nell'albergo e che, tra il 9 e l'11 maggio, oltre ad ammazzare la 50enne ha tentato di ammazzare un altro collega a coltellate e poi si è lanciato dalle terrazze del Duomo, uccidendosi.

Chamila Dona Wijesuriya ed Emanuele De Maria

Per avere un quadro più chiaro, si stanno verificando anche le modalità del precedente femminicidio che aveva commesso nel 2016. Gli esami tossicologici, con tempi più lunghi, dovranno stabilire, poi, se De Maria avesse assunto droghe.

Nel frattempo, nell'inchiesta del pm Francesco De Tommasi e di polizia e carabinieri, si sta indagando pure su eventuali sottovalutazioni e mancate segnalazioni nel percorso trattamentale e carcerario del detenuto. Ascoltando una collega come teste, in particolare, gli inquirenti hanno saputo che il 35enne avrebbe minacciato più volte Chamila, con cui era possessivo ed ossessivo. Lei temeva di essere uccisa. Le avrebbe chiesto anche soldi e le avrebbe detto che avrebbe potuto diffondere video intimi. Allo stato sembra, però, che questi dettagli non erano noti al datore di lavoro, che avrebbe dovuto eventualmente segnalarli al carcere. Ad ogni modo, gli inquirenti vogliono accertare pure se nelle relazioni degli psicologi ed educatori del carcere ci siano state mancanze.