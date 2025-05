Milano – Le immagini delle telecamere a circuito chiuso restituiscono una scena di inaudita violenza, quella con cui Emanuele De Maria aggredisce e accoltella al collo il collega Hani Nasr in via Napo Torriani a Milano davanti all’Hotel Berna dove i due lavorano.

Tre frame delle immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso di via Torriani: Emanuele De Luca rincorre e accoltella il 50enne egiziano che riesce a reagire e a scappare

È sabato mattina, l’alba del 10 maggio: siamo nel mezzo di una delle più brutte e sconvolgenti pagine di cronaca nera che Milano ha vissuto negli ultimi anni. L’epilogo è noto: domenica mattina Emanuele De Maria, detenuto in permesso lavoro, si lancia nel vuoto dal Duomo tra turisti e passanti, togliendosi la vita.

Era braccato. Venerdì aveva ucciso con 4 coltellate la 50enne cingalese Chamila Wijesuriya, barista dello stesso albergo. Lo si scoprirà dopo: il suo corpo viene trovato domenica al Parco Nord. Tra venerdì e sabato mattina, una notte da evaso per De Maria, prima di colpire ancora e ridurre in fin di vita Hani Hasr nella seconda sequenza del piano omicida.

Chamila Wijesuriya, la barista 50enne dell'hotel Berna di Milano uccisa al Parco Nord di Milano da Emanuele De Maria: l'uomo, in questo frame, è immortalato in metropolitana con il cellulare e la borsa della donna da poco uccisa

Gli occhi elettronici privati la riprendono con precisione: una telecamera posta vicino all’ex Gintoneria cristallizza l’inseguimento concitato con il detenuto di Bollate che rincorre a piedi a tutta velocità la vittima cercando di ferirlo con l’arma che ha in mano.

Nel video successivo girato dalle telecamere dell’albergo esplode la violenza: si vede il coltello brandito dall’aggressore prima cadere per terra e poi raggiungere all’altezza del collo il 50enne egiziano. Che reagisce, trovando la forza di scagliare un pugno in viso al 35enne e poi suonare al campanello dell’hotel. Una volta all’interno stramazzerà al suolo per poi essere portato in ospedale dove è tuttora ricoverato ma non più in pericolo di vita. De Maria, intanto, si dilegua e sparisce. È la sua ultima immagine da vivo primo del suicidio in piazza Duomo.