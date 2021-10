Milano, 8 ottobre 2021 - Non sarebbe sostanzialmente cambiata la linea difensiva di Alberto Genovese, rispetto al primo interrogatorio con i pm del novembre 2020 dopo l'arresto, nel nuovo confronto con i magistrati: l'imprenditore è a rischio processo per due casi di presunta violenza sessuale, che si sarebbero compiuti tra Milano, nel suo lussuoso appartamento, e Ibiza, ai danni di due ragazze stordite con mix di droghe. E' quanto emerge dopo le circa tre ore del nuovo interrogatorio davanti all'aggiunto Letizia Mannella e ai sostituti Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini a cui l'imprenditore del web ha scelto di sottoporsi oggi dopo aver ricevuto lo scorso luglio l'avviso di chiusura delle indagini preliminari.

Le ragazze che lo accusano avevano, al momento delle presunte violenze, 18 anni (per il caso contestato a Milano) e 23 anni (per la vicenda di Ibiza). Le violenze di cui l'ex mister star up è accusato sarebbero avvenute tra l'estate e l'autunno dello scorso anno. In entrambi i casi le giovani sarebbero state rese incoscienti da un mix di droghe.

Genovese, difeso dagli avvocati Luigi Isolabella e Davide Ferrari, avrebbe attribuito i suoi comportamenti al problema della tossicodipendenza spiegando di essere stato "schiavo della droga" e che l'uso della cocaina avrebbe "alterato il suo lato emotivo e le sue percezioni". E di non mai avvertito "particolare dissenso" dalle ragazze con cui faceva sesso, a loro volta alterate dagli effetti della droga. Il 44enne, che si trova ai domiciliari da luglio in una clinica privata specializzata nella diagnosi e cura dei disturbi psichiatrici e delle dipendenze, avrebbe aggiunto di essersi "disintossicato" e di essere ormai "uscito dal mondo della droga".

La Procura a questo punto potrebbe ora avanzare la richiesta di rinvio a giudizio, ma Genovese potrebbe scegliere di essere giudicato con rito abbreviato, che consente lo sconto di un terzo della pena.

