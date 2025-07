Nubifragio e vento forte su Como, allagata strada davanti a piazza Cavour. A Cantù crolla muro di una villetta

Como – Un nubifragio si è abbattuto questa mattina, sabato 5 luglio, su Como e la provincia a partire dalle ore 6 di oggi. Sono circa quaranta gli interventi di soccorso svolti dai vigili del fuoco del commando provinciale, dopo l'arrivo di numerose chiamate alla centrale operativa. La metà ha interessato la città, prevalentemente per allagamenti con soccorso a automobilisti in difficoltà, prosciugamenti, rimozione ostacoli alla circolazione e tagli piante dalle quali erano caduti rami per il forte vento. Nella centralissima piazza Cavour, il lago è fuoriuscito dai tombini, allagando interamente il piano stradale e compromettendo la circolazione. A Cantù è crollato durante il temporale è crollato il muro di una villetta. Per le strade del paese presenti anche rami e sterpaglie caduti durante la fase più intensa della perturbazione.

Tra le zone più colpite ci sono anche Grandate, San Fermo della Battaglia, via Pasquale Paoli e via Milano a Como. Non c’è stata però l'esondazione del lago, il cui livello è monitorato. La polizia locale verso le 10.50 ha comunicato che nella zone del lungolago la circolazione è ripresa normalmente. Restano chiusi i sottopassi di via Colombo e dei Lavatoi. Le province di Varese, Como e Bergamo sono state quelle maggiormente colpite dal maltempo delle ultime ore che si sta spostando verso Est.