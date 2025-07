Violente grandinate in Valcamonica, un grande abete cade in strada a Capriolo: forte ondata di maltempo

Darfo Boario Terme (Brescia) – Ondata di maltempo con piogge, grandine e tuoni sulla Bassa Valcamonica, nel bresciano, in Val Seriana in provincia di Bergamo, sul lago d’Iseo e in Franciacorta. Sulle valli piove forte da questa mattina attorno alle cinque. Di prima mattina sia sulla bassa Valcamonica, sia nella zona di Clusone si è scatenata una violenta grandinata che ha causato diversi disagi e rallentamenti lungo le strade e non solo.

A Clusone si è allagato il teatro dell’oratorio e diversi tombini e caditoie si sono otturati. Gli interventi dei vigili del fuoco e dei vari gruppi di Protezione Civile sono a decine. Grandine pure in Valcamonica e a Darfo Boario Terme, dove al momento sono in corso alcune verifiche nella zona di Montecchio di Darfo, dove si è attivato un sensore che segnala l’eventuale possibilità di uno smottamento. La situazione, attualmente è sotto controllo.

L’area è stata interdetta al traffico e sul posto c’è la polizia locale. Sono in corso accertamenti che serviranno a capire se il versante roccioso è stabile. Sul lago d’Iseo la pioggia ha iniziato a cadere intensissima attorno alle nove. Si segnalano alcuni allagamenti e qualche ramo caduto. A Capriolo, in Franciacorta, un grande ramo di abete si è schiantato a terra in prossimità della rotonda delle Cinque vie, in centro al paese, dove ci sono negozi e locali e dove in genere passano molte persone. Fortunatamente in quel momento nessuno stava transitando. L’intervento del Gruppo comunale di Capriolo, coordinato da Roberto Alghisi, è stato immediato. L’area è stata messa in sicurezza. Intanto, su tutta la zona le temperature sono precipitate e scese di almeno 10 gradi. I corsi d’acqua si sono ingrossati, senza particolari problemi.