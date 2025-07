Nubifragio nel Meratese, bomba d’acqua: la statale 36 allagata, fulmini su cabine elettriche

Merate, 5 luglio 2025 – Un violento nubifragio ha colpito questa mattina la zona del Meratese. Una tempesta di pioggia intensa ha colpito duramente la zona della Brianza intorno a Merate, nel Lecchese, in Lombardia, trasformandola in uno scenario da emergenza. Il cielo si è fatto buio come di notte mentre una bomba d'acqua si è abbattuta ininterrottamente per circa mezz'ora, causando allagamenti massicci che hanno trasformato le strade in veri e propri laghi e fiumi improvvisati.

I danni del nubifragio nel Meratese

Numerosi sottopassi sono stati sommersi ed alberi sono caduti; gli automobilisti si sono trovati bloccati nelle strade trasformate in corsi d'acqua.

Alcune fognature sono ‘esplose’, con i tombini che sono stati divelti dalla forza dirompente delle acque, rendendo ancora più complesse le operazioni di soccorso. Non solo: alcuni fulmini sono caduti anche su alcune cabine elettriche, mentre la statale 36 è stata completamente allagata, rendendo il traffico praticamente impossibile in molte aree della provincia. I Vigili del fuoco hanno già effettuato decine di interventi ma l’emergenza è ancora in corso e le unità sono ancora impegnate sul campo.