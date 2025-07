Nuovi temporali con vento e grandine in Lombardia: scatta l’allerta meteo arancione

Scatta una nuova allerta meteo diramata dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia: emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per rischio temporali a partire dalla mezzanotte di oggi e un'allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico, con fase acuta domani pomeriggio.

Allerta arancione in Lombardia per rischio temporali in tutte le province

A renderlo noto è il Comune di Milano secondo cui sono probabili forti temporali, con vento e grandine. MM, la società che a Milano gestisce tra l'altro il servizio idrico integrato, ha già attivato la vasca di laminazione del Seveso evitando l'esondazione del fiume Seveso e i disagi alla cittadinanza. Sono attualmente in corso le operazioni di svuotamento dell'invaso in attesa delle precipitazioni di domani.

La vasca di laminazione del Seveso a Bresso

L’avviso

Durante l'allerta meteo si invitano come sempre i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie.

Palazzo Marino spiega che è importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

La mappa del rischio

L’allerta arancione (rischio moderato) per temporali e l’allerta gialla (rischio ordinario) per dissesto idrogeologico interessano le seguenti aree e dura fino alle 24:

Valchiavenna

Media-bassa Valtellina

Alta Valtellina

Laghi e Prealpi Varesine

Laghi e Pralpi Occidentali

Orobie Bergamasche

Valcamonica

Laghi e Prealpi Orientali

Milano

Pianura Centrale

Alta Pianura Orientale

Bassa Pianura Occidentale-centro-ccidentale

Bassa Pianura Orientale-centro-orientale

Appennino Pavese

L’allerta gialla per rischio idrogeologico scade a mezzanotte del 6 luglio per Valchiavenna, Bassa e Alta Valtellina, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Orientale e Centro-Orientale e Appenino Pavese. Nelle altre aree scadeva alle 14 del 5 luglio.