Temporali e vento forte a Milano dopo il caldo record: risveglio “choc” in città. Maltempo: ecco fino a quando

Milano, 5 luglio 2025 – Dopo l’infinita sequenza di giorni da bollino rosso per il caldo devastante portato dall’anticiclone Pluto, Milano si svegliata con un brusco – sebbene preventivato – cambiamento sul fronte meteo: le temperature sono letteralmente crollate nell’arco di poche ore mentre pioggia e vento si sono abbattuti sulla città dalle prime ore di oggi, sabato 5 luglio. Domani, domenica 6 luglio, in Lombardia sono attese condizioni ancora più instabili con acquazzoni diffusi a causa delle correnti settentrionali che porteranno anche temperature in ulteriore calo (da lunedì massime in pianura tra 25 e 30 gradi (ben lontane – fortunatamente - dai 38 gradi dei giorni scorsi). Le precipitazioni andranno diminuendo e verso metà settimana il sole tornerà a fare capolino su tutta la regione, ma con minime e massime finalmente in linea con la stagione.

Per oggi è prevista allerta meteo gialla per rischio temporali. Sono attese precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale. Le precipitazioni saranno più probabili a ridosso dei rilievi, in particolare prealpini, settori pedemontani adiacenti e di alte Pianure con maggior interessamento, fino al mattino e nuovamente verso sera, della fascia occidentale. In questa fase si segnala una probabilità crescente di fenomeni intensi. La ventilazione su tutta la regione sarà moderata a tratti forte, in graduale attenuazione nel corso della giornata.

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ricorda che durante l'allerta meteo i cittadini e le cittadine sonoinvitati a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Bisogna prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.