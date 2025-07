Nubifragio nel Bergamasco, voli su Orio al Serio dirottati a Bologna, Malpensa e Verona

Bergamo, 5 luglio 2025 – In seguito al forte nubifragio che si è abbattuto questa mattina in molte zone della Lombardia e, in particolare, sulla Bergamasca, diversi voli diretti all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio sono stati dirottati su altri scali e i voli in partenza hanno registrato qualche ritardo. In particolare 13 i voli in arrivo dirottati: 9 a Bologna, 3 a Malpensa e uno a Verona. Alcune partenze poi sono ritardate in attesa del riposizionamenti dei velivoli dirottati.

Treviglio la più danneggiata

Maltempo: albero caduto su auto (immagine di repertorio)

Il nubifragio che questa mattina si è abbattuto sulla Bergamasca ha colpito in particolare la città di Treviglio, a pochi chilometri dallo scalo aeroportuale di Orio al Serio, dove si sono registrate raffiche di vento molto forti, che hanno causato la caduta di alcune piante sulle strade e su alcune auto in sosta. In via Matteotti una lastra di pietra si è staccata da un cornicione di un palazzo ed è finita sulla capotte di un'auto in sosta e che in quel momento era per fortuna vuota. Danni anche alle bancarelle del mercato settimanale del sabato, con alcuni teloni volati via per il vento e le strutture danneggiate.

Disagi alle Fiera di Treviglio

Disagi anche alla Fiera di Treviglio, dove è in corso una festa popolare. Alla frazione Geromina il vento ha distrutto la cucina esterna dell'oratorio. Nella vicina cittadina di Caravaggio il vento forte ha distrutto l'insegna del supermercato Carrefour e danneggiato la struttura per i carrelli esterni del parcheggio del supermercato Md.