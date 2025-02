Neve a bassa quota anche in Lombardia? Ecco cosa dicono le previsioni meteo

Milano, 6 febbraio 2025 – Neve anche a quote basse in arrivo? La coltre di fiocchi bianchi arriverà anche in Lombardia? E se sì, quali zone saranno interessate? Per prima cosa godiamoci queste giornate soleggiate, perché il weekend si preannuncia nel segno di una svolta meteo decisa. La virata verso il maltempo scatterà proprio in concomitanza del fine settimana, mentre fino a domani il cielo azzurro dovrebbe accompagnare le giornate di tutti i lombardi (attenzione però alle nebbie nelle ore notturne, specie lungo l'asta del fiume Po). Ma cosa accadrà nei prossimi giorni in questo mese di febbraio che si sta configurando come “dispettoso” sul fronte meteo (visto il bel tempo in settimana e le piogge del weekend)?

I due cicloni del weekend

Tra sabato 8 e domenica 9 febbraio “il Nord sarà interessato dall'ingresso di aria fredda associata ad un 'ciclone russo retrogrado' (in spostamento da est verso ovest), mentre le regioni centro meridionali risentiranno di un richiamo di correnti meridionali spinte da un ciclone nordafricano. In sintesi, avremo due cicloni guastafeste e due ingredienti principali per il weekend: aria fredda dalla Russia e Scirocco molto umido dal Nordafrica; lo scontro tra queste due masse d'aria diverse potrebbe dar luogo a maltempo spiccato, più probabile sulle tirreniche e sul Nord-Ovest.

Da sabato torna la neve: ecco dove

Dalla sera di sabato tutto cambierà. Sabato il maltempo colpirà in modo acceso il Nord, in particolare il Piemonte con neve fino in pianura o a quote di bassa collina, specie sul settore meridionale; avremo quindi la dama bianca protagonista su tutta la regione e in Valle d'Aosta con tanta neve sulle Alpi per lo scontro dello Scirocco con l'aria fredda di lontana estrazione russa. Domenica è prevista, poi, una situazione simile al sabato ma con temperature in leggero aumento: la neve cadrà a quote di bassa montagna, ma gli ombrelli resteranno aperti più o meno sulle stesse zone.

E in Lombardia?

Ma la neve interesserà anche la Lombardia? Partiamo dalle previsioni del bollettino meteo di Arpa Lombardia per il weekend, quelli più interessati dal maltempo. Sabato sono previste precipitazioni diffuse deboli a partire dai settori sud occidentali, a carattere nevoso sull'Appennino oltre i 500 metri; sui rilievi orientali oltre 1000-1200 metri, mentre sui rilievi occidentali oltre 600-800 metri.