Meteo, le previsioni sulla Lombardia: nel weekend è atteso un peggioramento

Milano, 6 febbraio 2025 – Sui cieli della Lombardia persistono condizioni stabili dovute alla presenza anticiclonica sull'Europa occidentale, che porterà a un cielo prevalentemente sereno salvo nebbie in pianura tra notte e mattino.

Da domani, venerdì 7 febbraio 2025, si registrerà la tendenza a un debole peggioramento a causa dell’ingresso di bassa pressione sulla Francia in discesa verso il Mediterraneo, seguito un secondo diretto verso l'Italia settentrionale.

Tutto ciò porterà tempo perturbato sulla Lombardia nel weekend con nubi diffuse e deboli piogge, mentre sulle Alpi arriverà la neve dai 900-1300m. Con l’inizio della prossima settimana, invece, assisteremo a un nuovo parziale miglioramento. Ma ecco nel dettaglio la situazione nei prossimi giorni.

Stato del cielo: ovunque sereno fino al tardo pomeriggio, quindi progressivo annuvolamento sui rilievi e sulle Prealpi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime tra -1 e 5 °C, massime tra 9 e 13 °C. Zero termico: a 2500 metri nella notte, in progressivo calo a circa 1900 metri al mattino e in ulteriore abbassamento a circa 1100 metri in serata; in pianura gelate nelle ore notturne, con foschia o nebbia in lenta dissoluzione al mattino.

Venti: in pianura da deboli a moderati orientali dal pomeriggio, in montagna molto deboli variabili. Altri fenomeni:

Stato del cielo: poco nuvoloso con velature al mattino, poi nuvolosità in irregolare aumento a partire dai settori occidentali.

Precipitazioni: in serata deboli a interessare prevalentemente la fascia di pianura, a carattere nevoso oltre 600-800 metri sull'Appennino.

Temperature: minime in lieve calo, massime in calo. In pianura minime attorno a 0 °C, massime intorno a 6 °C; zero termico: a circa 800-1000 metri dal mattino.

Venti: in pianura moderati orientali fino alla mattinata e più intensi a est, in attenuazione nel pomeriggio e in rinforzo in serata; in montagna da deboli a moderati meridionali.

Stato del cielo: da molto nuvoloso a coperto.

Precipitazioni: diffuse, da deboli a moderate sulla parte occidentale, deboli nel resto della regione, a carattere nevoso sui rilievi orientali oltre 1000-1200 metri, mentre sui rilievi occidentali oltre 600-800 metri.

Temperature: minime in lieve rialzo, massime in calo; zero termico: al mattino intorno a 900 metri nella parte occidentale della regione, in risalita durante la giornata fino a 1400 metri in serata. Venti: sulla bassa pianura venti deboli orientali, in rinforzo nella tarda mattinata a est; sulla pianura occidentale deboli settentrionali tendenti a variabili; in montagna da deboli a moderati meridionali.