Neve anche in Lombardia? Ecco dove e quando. Duplice attacco ciclonico: le previsioni meteo

Milano, 7 febbraio 2025 - Sebbene non si possa certo parlare di fine della "primavera in anticipo" come in altre regioni del Centro e Sud del Paese (le temperature sul nostro territorio sono rimaste rigide, in particolare nella notte e alle prime ore del mattino) dobbiamo comunque prepararci: il tempo soleggiato in Lombardia ha le ore contate. Come sottolineato da Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, è in arrivo un "duplice attacco ciclonico": al momento, un ciclone è presente sulla Francia e richiama aria fredda di lontana estrazione polare russa, un altro ciclone è centrato sulla Tunisia. Questo secondo ciclone, nelle prossime ore, porterà piogge e rovesci sul Sud dell'Italia. Dalla sera quello francese porterà precipitazioni sul Nord Ovest, che in alcune zone saranno nevose, anche a bassa quota. Domenica è prevista ancora instabilità al Nord mentre sui settori adriatici e orientale ampie schiarite e tempo asciutto. Ma cosa accadrà in Lombardia? Arriverà anche sulla regione la neve? E quali zone saranno particolarmente interessate? Prepariamoci a un weekend di maltempo, stretto tra pioggia e fiocchi bianchi. Ecco cosa emerge dal bollettino meteo di Arpa Lombardia per i prossimi giorni.