Sarah Toscano a Sanremo 2025, la 19enne tra musica e risate insieme all’amica Anna Folzi: chi è la creator bergamasca

Milano, 12 febbraio 2025 – A meno di un anno dalla vittoria di ‘Amici di Maria De Filippi’, Sarah Toscano è approdata tra i Big del Festival di Sanremo 2025 con il brano ‘Amarcord’. La 19enne di Vigevano è la più giovane in gara e per lei si tratta di un'esperienza inedita ed emozionante, ma è riuscita ad esibirsi mostrando professionalità e padronanza del palco.

Appena apparsa sul palco dell’Ariston, su i X i fan si sono scatenati facendo entrare subito il suo nome tra i trend della serata. Definita da molti utenti “la diva”, “la leonessa”, “la mangiatrice di palchi”. Apprezzatissima la sua intonazione, la presenza scenica, l’esibizione e le movenze. Ma piace molto anche il brano che ha cantato e che ha scritto insieme a Federica Abbate e Jacopo Ettorre.

In un mini dress firmato Pucci, dallo stile daily e sportivo, che strizzava l'occhio alla sua passione per il tennis (che ha sempre praticato fin da bambina, ndr), Sarah si è davvero mostrata decisa e sicura.

Sarah Toscano al Festival di Sanremo 2025 (Frame video Instagram)

Del resto, per tutta la giornata di ieri ha cercato di mantenere la calma dedicandosi ai vari impegni di lavoro ma anche divertendosi insieme ad Anna Folzi, una delle sue più care amiche, che l’ha accompagnata in questa esperienza così importante e che non la lascia sola un istante.

Anna Folzi, in arte Folza, 24enne originaria di Bergamo, è ritenuta una delle comiche più note sui social. La sua spiccata ironia le ha permesso di creare format riconoscibili in cui interpreta personaggi ricorrenti ai quali la sua community è ormai affezionata: nessuno come lei sa trasformarsi in una mamma che scopre le sigarette nella borsa della figlia, o nell’amica che cerca consigli per poi fare sempre di testa sua. Anna è anche una grande appassionata di musica. Nel 2022 ha esplorato questo settore, pubblicando ‘Easy’, il suo primo singolo. Inoltre, è stata scelta (insieme ad altri creator) per la campagna di lancio del canale TikTok di Iliad. Negli anni ha anche collaborato con altri brand prestigiosi come Garnier, Ghd e L’Oréal. Lo scorso maggio la 24enne si è laureata in Scienze della comunicazione.

Nel giorno del debutto di Sarah al Festival, Anna le ha fatto sentire tutta la sua vicinanza ma con il suo modo spontaneo e divertente, che entrambe hanno voluto immortalare sui rispettivi profilo Instagram. “Amo, io ci sono. Sei carica? O sei ansia, perché io sono un po’ in ansia”, domanda Anna all’amica poche ore prima di presentarsi sul palco dell’Ariston. “No, non sono in ansia, perché dovrei essere in ansia?”, risponde la 19enne. Ed ecco che Anna inizia a respirare sempre più forte. E lo stesso fa Sarah: “Sto respirando perché adesso sto andando in ansia, mi stai facendo venire l’ansia”. A quel punto, scatta il suggerimento di Anna: “Prendi il palo santo, accendilo. Giralo, giralo”. Il palo santo è un legnetto che veniva utilizzato dagli sciamani Inca nei rituali religiosi perché considerato un mezzo capace di scongiurare le energie negative attraverso un fumo denso dal grande potere spirituale. Oggi viene utilizzato per purificare gli ambienti, creare armonia e tranquillità.

Poi, è il momento del ‘Libro delle risposte’. “Sei in ansia?”, domanda la cantante. E sulla pagina scelta si legge: “Lascia stare non è il caso”. Risate. E allora si riprova: “Io dovrei essere in ansia?”. Risposta: “Nessuna impresa è ardua se ci credi davvero”. Decisamente meglio. E ancora: “Anna è in ansia?”. “Finalmente puoi abbassare la guardia”.

E proprio Anna, poco dopo, riprende la sua amica mentre è in attesa di qualche giornalista: “È una ragazza in chill (ovvero tranquilla e rilassata, ndr), fa tremila interviste al giorno, ma è serena. Io starei vomitando dall’ansia”.

Sarah Toscano, in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano 'Amarcord', insieme all'amica Anna Folzi (Foto Instagram)

La 24enne continua nella sua mission ed ecco che si presenta nella stanza d’hotel della cantante con in mano un flauto colorato. “Ho pensato fossi stressata, se vuoi rilassarti mettiti comoda, chiudi gli occhi ed entra in un flusso di...un flusso”. E inizia a suonare ‘My heart will go on’ di Celin Dion. Sarah ride e la ringrazia per questo gesto. “Volevo farti sapere che sono con te – dice Anna e sottolinea – siamo sulla stessa barca, non è il Titanic”. La 19enne domanda da quanto tempo suona lo strumento. “Da un sacco di minuti”, risponde la comica provando a riprendere l’esibizione mentre Sarah che continua a ridere.

Infine, il dopo Festival. “Ha cantato, siamo gasatissime. È stata incredibile”, scrive Anna in un video che immortala la giovanissima artista, mentre sale sul pulmino al termine della prima serata della kermesse musicale e strilla dalla gioia soddisfatta per la sua esibizione. Perché le vere amiche sono felici quando tu sei felice.

Sarah Toscano al termine della prima serata di Sanremo 2025 (Frame video Instagram)

Il brano ‘Amarcord’

‘Amarcord, scritto da Sarah Toscano insieme a Federica Abbate e Jacopo Ettorre, e prodotto dal pluripremiato team ITACA fondato da Merk & Kremont, è un brano che parla di nostalgia e che esplora i ricordi di un’esperienza passata fatta di malinconia e illusione, un amore ormai finito che l’artista rivive solo nella sua memoria. Il ricordo, però, non è negativo: al contrario, è proprio attraverso i ricordi che si prende consapevolezza delle situazioni vissute, riflettendo su ciò che di importante ci hanno insegnato.