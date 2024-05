La tenacia di Sarah Toscano, la vigevanese che ha vinto Amici: le lacrime di Lorella Cuccarini, il primo ringraziamento e il ritorno a casa

Vigevano (Pavia) – Non era la vincitrice annunciata, anzi. Forse all’inizio del serale in pochi avrebbero scommesso sul suo trionfo. Eppure Sarah Toscano alla fine quella coppa se l’è portata a casa. Diciotto anni (compiuti proprio durante la trasmissione), vigevanese doc, è lei la vincitrice dell’edizione 2024 di “Amici di Maria De Filippi”. Quello della cantante è stato un percorso in crescita, la storia di una giovane donna che si è messa alla prova e ha trovato la sua voce. Dimostrando una forza d’animo e una determinazione rara. Un viaggio che ha commosso la stessa Lorella Cuccarini, al suo fianco in tutto il percorso da “Amici”. Ora – smaltita l’emozione “a caldo” della vittoria – per Sarah è ora di tornare a casa. E di tracciare un bilancio di questa lunga avventura.

Sarah Toscano con la coppa di "Amici" (foto storia Instagram @_sarahtoscano_)

"Grazie è l’unica parola che riesco a dire oggi, mentre ancora non realizzo quello che è successo – ha scritto sul suo profilo Instagram -. Grazie a Maria, sei stata la mia guida e mi hai insegnato a credere in me stessa e nei miei sogni. Grazie a Lorella, sei la mia ispirazione e ti ringrazio per aver creduto in me dal primo giorno, grazie di essere stata al mio fianco e di avermi arricchita con le tue parole. Spero con tutto il cuore di poter rendere onore ai tuoi insegnamenti e al tuo sostegno. Grazie alla produzione, ai miei compagni di viaggio e al fantastico team di Amici, siete diventati come una seconda famiglia per me ed è stato un onore crescere e imparare insieme a voi. Avrete sempre tutti un posto nel mio cuoricino”. Infine un pensiero e un ringraziamento al pubblico, che l’ha incoronata vincitrice di “Amici”: “Un grazie speciale va a VOI, per il vostro incredibile supporto, amore e per il tempo che mi avete dedicato. Spero di poter ripagare anche solo una parte di ciò che mi avete dato voi in questi mesi. Non vedo l’ora di incontrarvi e iniziare insieme questo nuovo capitolo”. Un nuovo capitolo che di fatto è già iniziato: il 17 maggio è uscito il suo Ep, “Sarah”.

Il post di Lorella Cuccarini su Instagram (@lcuccarini)

Dal canto suo Lorella Cuccarini (che l’anno scorso aveva lanciato Angelina Mango, vincitrice di Sanremo e fresca protagonista dell’Eurovision 2024) ha voluto sottolineare l’unicità del percorso della sua allieva. Una doppia soddisfazione per la “professoressa” Cuccarini che ha visto Sarah sbocciare nel corso di questi mesi: “Sarah, quanto lo speravo per te e quanto ho pianto perché non me l’aspettavo – ha scritto su Instagram -. Sei stata l’emblema di quello che Amici rappresenta: sei entrata nel programma che non avevi mai fatto una lezione di canto in vita tua. Oggi esci con un bagaglio di esperienza incredibile e con un grande margine di crescita. Ti sei messa in gioco, hai studiato, lavorato sui tuoi limiti , con umiltà e impegno. Sei sicuramente un esempio per tutti quelli che in futuro vorranno presentarsi ai casting! Ed ora goditi tutto, sempre a testa bassa come sai fare tu, ricordando che questo è solo un punto di partenza. Io per te ci sono stata, ci sono e ci sarò sempre”.