Sanremo 2025, da Fedez a Rose Villain: chi sono i cantanti lombardi in gara

Il conto alla rovescia è terminato: oggi, 11 febbraio, inizia il Festival di Sanremo 2025 che vede al timone Carlo Conti. Nove gli artisti lombardi sui ventinove in gara (dovevano essere dieci ma Emis Killa si è ritirato dopo il suo coinvolgimento nella vasta inchiesta sulle tifoserie organizzate di Inter e Milan) tra giovanissimi che ormai sono habitué della Città dei Fiori e new entry. Il rap farà la parte del leone grazie alle rime dei milanesi Fedez, Guè (in featuring per Shablo insieme a Tormento e Joshua) e Rkomi. Non mancherà il duo Coma_Cose. Milanesi sono anche i Modà, capitanati da Francesco Silvestre (detto Kekko). Tra i meneghini c'è poi Rose Villain, per il secondo anno di fila in gara. A tornare per il secondo anno di fila è anche Clara, classe '99, cresciuta a Travedona Monate, nella provincia di Varese. New entry a Sanremo è la vigevanese Sarah Toscano, 19 anni, fresca del talent 'Amici' di Maria De Filippi nel 2024. E' nata a Desenzano del Garda Joan Thiele, che è pronta a farsi conoscere dal grande pubblico.