Coma Cose a Sanremo 2025, Cuoricini e finger heart: cosa significa il gesto del cuore coreano

Sanremo, 12 febbraio 2025 – Al Festival di Sanremo cuori ovunque con i Coma_Cose. Ieri, durante la loro esibizione con il brano 'Cuoricini', il duo formato da Fausto Lama e California (all’anagrafe Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano) ha fatto un cuore coreano: un gesto ormai riconoscibile, usato da molte celebrità coreane della musica e del cinema, che ha conquistato il mondo. Anche l'Italia. Si tratta del 'finger heart', chiamato così perché si forma con le dita della mano (incrociando il pollice con l'indice). Un simbolo che rappresenta amore, affetto e gratitudine. Il brano in gara - che si candida al tormentone – al ritmo di Cuoricini, è una canzone che parla di relazioni e fragilità e arriva dopo il clamoroso successo di “Malavita”. Per la serata delle cover di venerdì 14 febbraio saliranno sul palco insieme a Johnson Righeira per cantare “L’estate sta finendo”, brano iconico dei Righeira, che quest’anno compie 40 anni.

Il look del debutto

Il duo milanese per la prima serata del Festival di Sanremo 2025 ha sfoggiato un look Valentino della collezione Pavillon des Folies firmata dal direttore creativo Alessandro Michele. California ha indossato un abito in georgette con spacco laterale e tuta in pizzo bianco. Fausto Lama una giacca in lana con revers e pantaloni neru e camicia di seta avorio.

Il matrimonio a Milano

Per il duo è il terzo Festival, il primo dopo il matrimonio. Il 3 ottobre scorso infatti si sono sposati a Milano, la loro città d’adozione, a Palazzo Reale. Nozze (per pochi intimi) arrivati dopo “dieci anni vissuti intensamente”. “Ci siamo conosciuti dove i sogni si mischiavano alle difficoltà, forse non avevamo grandi piani ma ci siamo bastati e a volte la vita, la passione, il rischio, il sacrificio e una serie di fortunati eventi ti regalano delle sorprese inaspettate. In questi anni siamo cresciuti, ci siamo presi e anche allontanati ma abbiamo sempre saputo che ci lega qualcosa di invisibile che nemmeno noi sapremmo spiegare” avevano spiegato sui social dopo il fatidico sì.