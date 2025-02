Sarah Toscano, il look della prima serata di Sanremo 2025: il mini abito tennis, i nastri ai polsi e la treccia

Milano, 12 febbraio 2025 – Stupisce Sarah Toscano al Festival di Sanremo 2025. La 19enne di Vigevano è salita sul palco dell’Ariston con la canzone ‘Amarcord’, mostrandosi sicura e padrona della scena, nonostante sia la più giovane tra i Big in gara e fosse per lei la prima volta.

Per la prima serata della kermesse, l’artista ha curato tutto nei minimi dettagli, look e acconciatura compresi. E lo ha fatto rendendo omaggio a una delle sue più grandi passioni da quando era una bambina: il tennis. Come da copione, a molti l’abito è piaciuto, mentre ad altri meno. Immancabili, sui social, i meme: da Sailor Moon a Chun Li di Street Fighter. Sarah come un manga? Sì, ma del resto è l’ultima moda e, stavolta, è anche d’alta moda.

L’abito

Sarah Toscano si è presentata sul palco dell’Ariston con un mini abito fantasia di Simone Furlan, stylist di Emilio Pucci, che le ha donato uno stile elegante ma sbarazzino, che strizzava l'occhio alla sua passione per il tennis. Niente, quindi, abiti sfarzosi o gonne lunghe, la giovane artista ha preferito una gonnellina a pieghe e bustier a polo, che l’hanno trasformata in una sportiva glamour ma con un tocco retrò ispirato alle dive degli anni '60. I colori? Azzurro, bianco e nero. Lo stilista ha preso spunto da alcune serie televisive: c'è infatti un pizzico di ‘Gossip Girl’ e di ‘Scream Queen’. Un mondo un po' girly per quanto riguarda le palette. Ai piedi un paio di sandali neri con laccetti sottilissimi e tacco, ma non esagaratamente alto.

Il look di Sarah Toscano a Sanremo 2025 (Il post Instagram dello styilist Simone Furlan di Emilio Pucci)

I nastri legati ai polsi

Abbinato all’abito due lunghi nastri legati ai polsi. Anche in questo caso si tratta di un riferimento al tennis: i nastri, infatti, sono una versione fashion dei classici polsini di spugna che usano i tennisti.

La lunghissima treccia

E l'acconciatura? Il testo di ‘Amarcord’ recita "Il vento mi scioglieva le trecce di una via errata, come di spiazza, non mi rimane niente". Dunque, la cantante e il suo stylist hanno pensato di tradurre il verso in immagini con una pettinatura abbinata: la treccia che viene nominata nel testo.

I gioielli

C'è un'attenzione particolare anche al gioiello, sempre con riferimenti classici. La scelta è caduta sul brand Miluna, che per la prima serata ha illuminato l’artista con una parure con la storica Gemma del Cielo: una gemma naturale dallo straordinario colore azzurro.

Sarah Toscano come Sailor Moon nella prima serata del Festival di Sanremo 2025 (Foto Instagram Striscia la notizia)

I meme

Sui social in molti hanno apprezzato il look di Sarah, anche se non sono mancati alcuni meme. Qualcuno l’ha paragonata a Sailor Moon e qualcun altro a Chun Li di Street Fighter.