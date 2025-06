Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti e il caso dei pantaloni “contesi”: “Adesso mi rubi i jeans?”

Milano, 6 giugno 2025 – Tra madri e figlie capita di scambiarsi qualche capo d’abbigliamento e Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti non fanno eccezione (anche se in questo caso involontariamente). Proprio da un pantalone “conteso” è nato un siparietto social che ha visto protagoniste oggi la conduttrice svizzera 48enne (reduce dal successo come presentatrice sul palco dell’Eurovision 2025) e la sua primogenita Aurora, di 28 anni. Tutto è iniziato quando Aurora ha visto un jeans a casa della madre: “Bello questo pantalone mamma” le ha detto. Dopo aver controllato la marca è sorto il dubbio: “Ma tu non compri questa marca di solito”. Poi “l’illuminazione”: “Quel pantalone è mio! Ecco dove era finito”.

“Ma quindi com’è questa storia che tu adesso rubi i pantaloni a me?” chiede scherzosamente Aurora alla madre in un video sui social. “Innanzitutto non li ho rubati ma casualmente erano nel mio armadio, perché qualcuno lascia le cose a casa” replica divertita Michelle. La figlia a questo punto replica: “Eh sì, si sono palesati così”. Infine la conduttrice conclude: “I pantaloni erano molto belli e me li sono messi”.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, genitori di Cesare che compie due anni (Foto Instagram)

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti (nata nel 1996 dall’amore con Eros Ramazzotti) sono profondamente legate: “Aury è una persona speciale e con lei sono cresciuta” (Michelle aveva 19 anni quando è diventata mamma per la prima volta). Un legame che qualche mese fa è passato anche da un tatuaggio in comune, con la scritta “Liebe ohne Leiden”: un augurio reciproco tra madre e figlia. Intanto cresce l’attesa per il matrimonio tra Aurora e Goffredo Cerza, 30 anni. “Il miglior genero che si possa desiderare” ha detto in diverse occasioni la conduttrice. Fiori d’arancio che coroneranno un grande amore, già suggellato dalla nascita del piccolo Cesare (2 anni), primo nipotino di Michelle ed Eros.