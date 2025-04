Michelle Hunziker: condurrò solo la finale dell’Eurovision. La cosa più difficile? Essere neutrale. Tre donne a presentare, insieme abbiamo 9 figli

Milano – Michelle Hunziker si prepara alla maratona televisiva dell’Eurovision Song Contest. La conduttrice sarà una delle tre presentatrici dell’edizione 2025 in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera (69esima edizione). Un sogno che si realizza. “Ho sempre sognato di condurre l’Eurovision...Ma quante probabilità c’erano che potesse accadere?” dice emozionata la presentatrice 48enne rispondendo su Instagram alle domande dei suoi follower, poco prima di raggiungere la città elvetica in aereo. E già all’aeroporto si respira un’aria speciale, con i rulli dello scalo svizzero decorati con le bandiere dei 37 stati che partecipano alla competizione.

Conduttrici dell'Eurovision

Sul palco di Basilea a fare gli onori di casa un trio tutto al femminile: “C’è Hazel Bruger, una comica svizzera che sta avendo un grande successo in Svizzera e in Germania. Poi Sandra Studer che ha partecipato all’Eurovision anni fa ed è una super conduttrice. Sono super cool, super carine e appena ci siamo incontrate abbiamo iniziato a parlare dei nostri figli, in totale ne abbiamo fatti nove. Girl power all’Eurovision”. A fare il tifo per Michelle Hunziker ci saranno sicuramente le tre figlie: la primogenita Aurora Ramazzotti (nata dall’amore con Eros Ramazzotti) e Sole e Luce (nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi). Senza dimenticare ovviamente il nipotino Cesare, di due anni.

Preparazione e sfida sul palco internazionale

Un’avventura su un palco prestigioso. E sebbene Michelle Hunziker non sia nuova alle kermesse musicali (nel 2018 ha presentato Sanremo insieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino) l’emozione è tanta. “Avremo collegate milioni di persone, ma noi presentatrici saremo focalizzate sulla gara e sugli artisti”. Se avete in mente i tempi dilazionati del nostro Festival, dimenticateli: l’Eurovision ha ritmi serratissimi e finisce intorno a mezzanotte: “Dobbiamo essere precisissime, c’è proprio un timer da rispettare. Insomma dobbiamo essere degli orologi svizzeri”.

La conduzione interamente in inglese (o quasi)

Michelle Hunziker condurrà in inglese, come previsto dal regolamento (anche se non esclusa qualche “pennellata” in italiano e tedesco): “La conduzione sarà interamente in inglese, poi ovviamente essendo in Svizzera, giocheremo con le nostre lingue ufficiali ma la lingua ufficiale del programma è l’inglese, per dare modo a tutti i Paesi di seguire”.

Perché ci sarà solo per la finale

Hunziker condurrà solo la serata finale, la più importante e attesa, essendo impegnata per il resto della settimana con Striscia alla Notizia, al fianco dell’amico e collega Gerry Scotti. "Essendo in onda tutti i giorni con Gerrino fino al 10 giugno chiaramente durante la settimana non potevo andare contro noi stessi e quindi mi è stato concesso il sabato, che è la finale. E sono molto grata per questa cosa. Riesco comunque a vivere questa avventura, facendo e conducendo la finale”.

“Per chi tifo? Devo essere neutrale”

Infine qualche considerazione più personale, rispondendo a chi le chiede per chi farà il tifo: "La cosa più difficile per me? Sarà che devo essere assolutamente e completamente neutrale, fino a quando non saranno finite le votazioni. Ci sono un sacco di canzoni bellissime”. L’Italia dopo la rinuncia del vincitore di Sanremo (Olly con “Balorda Nostalgia”) sarà rappresentata dal cantautore grossetano Lucio Corsi con “Volevo essere un duro. Il Bel Paese avrà anche un altro big in gara: il dj torinese Gabry Ponte per San Marino con “Tutta l’Italia”, tormentone lanciato proprio dalla Città dei Fiori.