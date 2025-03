Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in tv a Celebrity Chef di Borghese. Dalla matrimonio in arrivo al duello ai fornelli: “Una sfida molto accessa”

Milano, 17 marzo 2025 – "Stasera alle 20.30 va in onda su Tv8 la puntata di Celebrity Chef di Alessandro Borghese a cui abbiamo partecipato io e Goffredo Cerza. È stata una sfida mooooolto accesa non faccio spoiler perché dovete assolutamente vederla”. Aurora Ramazzotti sui social ha annunciato la sua partecipazione al noto programma condotto da Borghese in cui due personaggi del mondo della tv e dello spettacolo, dello sport e del web. Molto spesso lo show vede sfidarsi persone legate tra di loro per questioni affettive o professionali: in questo caso la sfida culinaria coinvolge la presentatrice di programmi tv e podcast (figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti) e il suo compagno Goffredo Cerza.

Il programma condotto da Alessandro Borghese

I due sfidanti duellano a suon di menù (antipasto, primo e dolce) “tematici”, in molti casi legati a gusti personali, viaggi fatti, tradizioni di famiglia. I piatti vengono sottoposti al giudizio (la location è uno dei ristoranti di chef Borghese): a dare il proprio voto il pubblico presente in sala (gli avventori del locale), la giuria di esperti e lo stesso Borghese. Il padrone di casa è affiancato, nel ristorante di Venezia, in qualità di giudici da Marisa Laurito e dallo chef Moreno Cedroni, che vanta due stelle Michelin ed è alla guida di tre ristoranti. Mentre nel ristoranti di Milano, al tavolo dei giudici, c’è Maddalena Fossati, direttore de “La cucina italiana”, e Andrea Aprea, chef dell’omonimo ristorante milanese insignito di due stelle Michelin. A supportare i due cuochi in sfida ci sono due brigate speculari, pronti a realizzare il menù, sotto la guida degli “chef per un giorno”. Nel corso della puntata la presentazione delle ricette è anche una occasione per raccontare aneddoti e svelarsi sotto una luce inedita.

Dall’incontro a Londra all’arrivo di Cesare fino al matrimonio

Goffredo Cerza (29 anni) e Aurora Ramazzotti (26) sono legati da otto anni e due anni fa sono diventati genitori di Cesare, il loro primogenito e primo nipote per Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. L’incontro tra i due è avvenuto a Londra, dove Cerza – romano di origini – studiava economia. A fare da cupido Sara Daniele, figlia del cantautore Pino, migliore amica di Aurora Ramazzotti. Proprio nella città britannica è avvenuta lo scorso autunno la proposta di matrimonio. Goffredo e Aurora sono pronti a sposarsi anche se ancora non è nota la data e la location delle nozze. Quel che è certo è che sarà la stessa futura sposa a disegnare il suo vestito per l’occasione. E mamma Michelle? La conduttrice svizzera non ha mai nascosto di voler bene al futuro marito della sua primogenita: “è il miglior genero che una suocera possa sperare di avere”.