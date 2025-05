Michelle Hunziker e l’emozione del ritorno a casa: “Qui c’è il mio cuore”. Il sorriso e l’emozione, lo strepitoso abito Armani e il “caso” dell’esibizione non vista in Italia

Milano, 19 maggio 2025 – Michelle Hunziker è tornata a casa, “dove ho lasciato il mio cuore”. “Back home” ha scritto infatti su Instagram la conduttrice svizzera, reduce dalla finale dell’Eurovision Song Contest 2025. Una vera maratona di spettacolo, come aveva spiegato la stessa presentatrice alla vigilia del maxi evento in scena a Basilea. Ad accogliere Michelle, stanca ma felice, le figlie più piccole (Sole e Celeste) e i suoi affezionati quattrozampe.

Tra sorrisi e occhi lucidi

Fasciata in uno strepitoso abito scintillante a clessidra di “re” Giorgio Armani che valorizzava pienamente il fisico scultoreo, Michelle Hunziker ha dato sfoggio delle qualità che il pubblico italiano ben conosce (energia da vendere in primis e versatilità), concedendosi anche uno sguardo visibilmente emozionato quando si è trattato di intervistare gli artisti in gara, poco prima dell’esito delle votazioni: il primo cantante a essere chiamato in causa è stato proprio il “nostro” Lucio Corsi (quinto classificato delle 69esima edizione, con la sua “Volevo essere un duro”).

Michelle: salire su quel palco, un sogno realizzato

“L'avevo sognato per così tanto tempo, e finalmente è arrivato il momento: sono salita su un palco che unisce il mondo attraverso la musica” aveva detto la conduttrice al termine della Gran Final. “La fortuna più grande è stata trovare persone così eccezionali con cui lavorare – ha sottolineato Michelle –. Prima di tutto le mie meravigliose colleghe Hazel e Sandra. Condividiamo gli stessi valori quando si tratta di lavoro di squadra, gioia, disciplina e puntualità! (In fondo siamo tutte svizzere!)”. Michelle ha condotto solo la finale della kermesse, subentrando in corsa nelle dinamiche (già rodate) delle altre due co-conduttrici, Sandra Studer e Hazel Brugger.

Il tifo del piccolo Cesare per “nonna Mich”

La finale, con Michelle Hunziker tra i conduttori, si stima che sia stata vista da 160 milioni di telespettatori. Una serata memorabile, in cui non sono mancati gli incoraggiamenti da parte di chi ha seguito la kermesse da casa, in particolare il piccolo Cesare. Come testimoniato da una clip sui social il nipotino di Michelle (figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza) ha subito riconosciuto “Nonna Mich”, indicandola sullo schermo della tv. E anche suoi social non sono mancati i messaggi di supporto alla conduttrice 48enne, ormai una presenza fissa nelle case di molti italiani.

L’esibizione (che non abbiamo visto) sulle note di Modugno

Michelle Hunziker è stata anche protagonista di una performance musicale sulle note di ''Nel blu (dipinto di blu)'' di Domenico Modugno. Peccato che l’omaggio a uno dei brani italiani più famosi (anche all’estero) non si sia visto in Italia. Nessun “oscuramento” da parte della Rai, però. Come spiegato a fronte delle polemiche sui social, la performance era stata prevista dalla tv ospitante, l'emittente svizzera Srg-Ssr, nel cosiddetto 'interval act', un momento di spettacolo studiato per intrattenere il pubblico mentre le tv collegate proponevano i break pubblicitari. "Una scelta dell'Host Broadcaster sulla quale Rai non aveva margine di intervento", hanno fatto sapere fonti Rai all'Adnkronos (per chi volesse si può recuperare e vedere la clip sul web e sui social della manifestazione).

La classifica finale dell’Eurovision Song Contest 2025

A vincere alla fine è stata l’Austria con 'Wasted Love' di JJ. Il 23enne cantante di origine filippina ha ricevuto 258 punti dalle giurie nazionali e 176 dai telespettatori per un totale di 436. Per l'Austria a Basilea è arrivato il terzo trionfo nella kermesse canora, undici anni dopo la vittoria di Conchita Wurtz. Al secondo posto, in una votazione rimasta incerta fino all'ultimo, si è piazzata l'israeliana Yuval Raphael con 'New day will rise' con 357 punti, quinta l'Italia con Lucio Corsi. La Svezia, grande favorita con "Bara Bada Bastu" del trio Kaj, ha chiuso al quarto posto, alle spalle dell'Estonia.

Lucio Corsi quinto (e va benissimo)

Corsi, arrivato secondo a Sanremo con la sua 'Volevo essere un duro', ha conquistato la quinta posizione, ottenendo 159 punti dalle giurie nazionali (quarto) e 97 dal televoto per un totale di 256. Le giurie europee che hanno assegnato i 12 punti (ossia il massimo) all'Italia sono state la Slovenia, San Marino, il Portogallo, la Croazia, la Georgia, la Svizzera. La giuria italiana, invece, ha assegnato i 12 punti al Regno Unito. Ultimo posto per l'altro italiano Gabry Ponte in gara per San Marino che ha fatto ballare l'arena ma non ha scaldato il cuore delle giurie e del pubblico.