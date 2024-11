Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: cosa significa il tatuaggio “Liebe ohne Leiden”

Milano, 28 novembre 2024 – Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti si sono fatte lo stesso tatuaggio con la scritta in tedesco “Liebe ohne Leiden” (“Amare senza soffrire"). La conduttrice svizzera ha scelto di tatuarsi sulle spalle, in prossimità del collo, la figlia ha scelto di imprimere il tattoo sul braccio. Stesse parole, sebbene con scelte grafiche diverse.

"Ti auguro un amore rispettoso, pieno di complicità ,romantico , una persona che rappresenta un “plus” nella vita, con cui condividere le follie, le avventure più strane, i viaggi – ha scritto suo social postando una foto dei tatuaggi, realizzati di recente -. Vedere il mondo insieme e condividerne la bellezza. Un amore in cui ci si occupa uno dell’altro, un amore protettivo e virtuoso perché gioisci del successo del tuo partner…l’amore come lo vedo io pieno di luce e privo di sofferenza. Liebe ohne Leiden. Un augurio d’ amore di una mamma per sua figlia ( che l’ha già trovato) e di una figlia per sua mamma( che lo troverà).Ti amo”.

Aurora Ramazzotti è da tempo legata a Goffredo Cerza: dal loro amore è nato Cesare, il loro primo figlio e anche il primo nipote per i nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La conduttrice in più occasioni ha parlato del profondo legame che la lega ad Aurora, nata quando Michelle Hunziker aveva 19 anni: “E' speciale, con lei sono cresciuta. Per ogni figlio ti scoppia il cuore, Aury è cresciuta con me".